台北限定寶可夢亮相 柯文哲問：除了抓頭哪點像可達鴨？
疫情趨緩，為帶動台北市觀光，The Pokémon Company首度攜手北市將在10月起推出「飛翔皮卡丘計畫」系列活動，將推出台北市限定、穿著綠色T恤的樹果寶可夢，另外，還有超可愛的夜間限定皮卡丘，並神祕籌備Pokégenic打卡景點等。台北市長柯文哲今出席宣傳記者會，柯文哲也滿臉問號問，「我也不曉得自己為什麼與可達鴨扯上關係，想不出哪個地方像？除了抓頭的這動作外。」
柯文哲致詞表示，疫情接近尾聲，邊境解封應該在可預期的時間內，要開始與病毒共存，進入後疫情時代新常態，台北市也開始準備觀光產業，第一場國際性大型活動應該是明年的台灣燈會，不過之前會進入暖身，台灣寶可夢公司也與北市府合作，將於十月二十一日到二十三日三天，大安森林公園有飛翔皮卡丘計畫，柯坦言，他沒玩過寶可夢，無法理解為什麼年輕人天生就會玩。
柯文哲也滿臉疑問說，「我也不曉得為什麼會與可達鴨扯上關係，還被要求穿上可達鴨專屬的訂製衣服」，柯說，「我也沒有覺得比較好看，想不出來跟可達鴨哪個地方像？除了抓頭的這個動作之外，不過還是歡迎大家到大安森林公園寶可夢尋寶」。
媒體也問柯文哲，覺得自己最像、最喜歡哪一隻寶可夢？柯說，「不是可達鴨嗎？」媒體追問，是否要靠寶可夢帶動觀光？柯文哲表示，也不能只靠一隻就起得起來，要共襄盛舉，要有一系列活動。
北市觀光傳播局表示，北市府今年10月起，將與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作推出一系列活動，活動中最受矚目的就是10月21日至10月23日的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動。
活動期間，訓練家們將能在台北市全域享有特別的活動內容，Niantic亦在主會場大安森林公園準備了豐富的遊戲內容，供購買入場券的訓練家們盡情遊玩，訓練家們將有機會見到平時在台灣難得一見的寶可夢。
其中穿著綠色T恤（樹果）皮卡丘為台北限定，將自10月起在Pokémon GO中登場。這隻只會在台北市出現的樹果T恤皮卡丘預計將在遊戲裡出現長達一年的時間，緊接著，「Safari Zone」活動期間內，每天晚上都會舉辦特別的皮卡丘夜間活動，皮卡丘表演就在大安森林公園。
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