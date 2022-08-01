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新北市府徵才活動提供2430個職缺 科技業占35%

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市辦理的「周周有徵才」首場活動將提供2430個職缺，其中科技業占比高達35%，貳樓餐飲的儲備經理還有48K高薪。記者張睿廷／攝影
新北市辦理的「周周有徵才」首場活動將提供2430個職缺，其中科技業占比高達35%，貳樓餐飲的儲備經理還有48K高薪。記者張睿廷／攝影

新北市勞工局辦理的「周周有徵才」活動首場將在8月3日上午10時至下午2時舉行，地點在中和四號公園的國立台灣圖書館圓舞曲廣場B1，現場邀請遠傳電信、南亞科技、欣興電子、全家便利商店、杏子豬排、顯榮國際、南亞電路板等40家廠商參加，提供2430個工作機會，包括近400個兼職職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，本次大型徵才，出席廠商最多的科技製造業，共有14家，占總廠商數3成5，包括從事電子產品主要零件載板製造的南亞電路板和欣興電子、化學大廠台灣永光化學工業；旅宿餐飲業有10家，包括旗下擁有石二鍋與12MINI等知名品牌的群品餐飲，另外，擁有古拉爵與涮乃葉品牌的雲雀國際也開出破百職缺。

陳瑞嘉說，薪資部分，貳樓餐飲的儲備經理開出48K的高薪，顯榮國際的維運經理有45K的薪資、台灣永光化學的研發工程師開出42K、遠傳電信的資深業務及南京資訊的工程師也都開出40K的薪資尋找人才。

陳瑞嘉說，近400個兼職職缺中，美商德盟全球凱展的行銷人員時薪上看220元、鼎王麻辣鍋的內外場人員時薪達180元，有彈性工作時間需求的民眾，可把握機會踴躍參與應徵。

勞工局表示，活動現場還有履歷健診，對職涯規畫迷惘、履歷不知如何書寫的民眾，提供諮詢管道釐清職涯方向，協助修正自傳履歷中的不足，找到適合的工作。活動還有銀髮人才服務、青年就業專區及職業訓練中心課程等諮詢服務。

薪資 勞工局

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