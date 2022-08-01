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台南領先布局疫後國際觀光市場 首辦入境觀光說明會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局今天舉辦線上「台南市-日本入境觀光旅遊商談暨說明會」，希望藉此促進業者疫後組團來台南的意願。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局今天舉辦線上「台南市-日本入境觀光旅遊商談暨說明會」，希望藉此促進業者疫後組團來台南的意願。圖／南市觀旅局提供

台南市觀光旅遊局為迎接後疫情時代的來臨，今天以在地旅行社與日本當地組團社為對象，舉辦線上「台南市-日本入境觀光旅遊商談暨說明會」，有百餘名業者上線參加，觀旅局長郭貞慧表示，希望藉此促進業者疫後組團來台南的意願。

市長黃偉哲表示，雖因疫情國際觀光停滯兩年餘，市府團隊仍然繼續朝國際觀光友善城市邁進。如觀旅局推出包含英、日、韓、越、泰等目標市場語言菜單之「多國語菜單」、「觀光司機培訓」等計畫，讓友善接待能量持續逐步提升。此次對日旅行業者舉辦的入境觀光商談暨說明會，是六都首辦，期待搶先布局，能於疫後將台南國際觀光市場重回疫前的盛況。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次說明會，除了將台南豐富多元的觀光資源介紹給入境業者，也讓大家了解台南在接待國際客有那些友善接待服務與設施，希望促進疫後業者組團來台南的意願。觀旅局副局長林國華也表示，期望今天的商談交流，成為在地觀光業者與入境業者未來合作契機，共同將台南市觀光推向國際。

觀光旅遊局表示，台南市於暑期間已準備好各項活動迎接國旅熱潮，7月1日推出的「2022年台南好康券」，於活動期間入住參與集章活動的飯店或民宿，即可免費獲得「台南好康券」，並享有食、宿、遊、購、行超過100種優惠及電子免費乘車券。

還有搭配時尚夯劇《村裡來了個暴走女外科》推出的「台南暴走女外科美食優惠活動」，凡憑「村裡來了個暴走女外科拍攝景點導覽地圖」至配合店家消費，即可獲得專屬優惠。台南購物節也已啟動，消費滿百即可登錄發票，APP掃碼即可登錄，月月好禮抽不完。中央地方創生券也推出加碼回饋活動，免抽籤使用台灣Pay並綁定金融卡帳戶即可輕鬆享回饋。優惠活動加碼再加碼，欲知各活動詳情請上台南旅遊網。

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