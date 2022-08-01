中和嘉穗公園運動快被烤乾 公所將裝遮陽網防中暑

夏季期間氣溫飆高，民眾在外運動一不小心就可能中暑，中和嘉穗公園因為沒有遮蔽物，常傳出有民眾疑似熱中暑，在經議員反映及召開會勘後，中和區公所表示會協調廠商盡速施作遮陽網，並以通風效果較佳的流蘇式為主，提升民眾休憩舒適性及便利性。

時序進入夏季，各地高溫頻傳，日前中部有民眾外出散步，疑似天熱中暑，經救治降溫後，幸無大礙。位於新北中和的嘉穗公園廣場沒有遮蔽物、曝曬嚴重，造成去運動的民眾須忍受高溫，常傳出有人疑似熱中暑。

新北市議員金瑞龍表示，日前嘉穗公園有民眾向他陳情，表示現在是夏天，高溫常動輒36度以上，在大太陽底下運動實在吃不消，希望可以在廣場加裝遮陽網，在邀集中和區公所、協力廠商等相關單位進行會勘後，決議盡速裝設遮陽網。

中和區公所經建課長王怡翔表示，會協調廠商盡速施作遮陽網，原則上是以流蘇式的遮陽網為主，因符合民眾需求，也便於將來清潔及後續管理，除具防曬功能外，通風效果也較佳。

運動民眾黃媽媽認為，要趕快搭建好遮陽網，夏天在廣場這邊運動非常熱，都沒有遮蔽的地方。黃伯伯也反映，尤其是下午時段，氣溫很高，又直接曬到太陽，好幾次回家後都發現曬傷。醫師提醒，民眾外出運動前，最好先補充足夠水分，避免受到熱傷害。