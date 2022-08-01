中和積穗里後巷彩繪廟宇文化 剪紙意象呈現熱鬧氣氛

新北近來積極布建後巷汙水下水道接管，同時也配合在地意象，一併做後巷美化彩繪，新北市中和區積穗里因各廟宇文化活動熱鬧香火鼎盛，新北水利局透過彩繪方式融入剪紙意象，呈現廟宇文化慶典；在地居民表示，彩繪把廟宇文化熱鬧氣氛呈現，後巷變得美麗又乾淨。

水利局說明，積穗里彩繪牆創意發想，以廟宇文化活動為主題，採用剪紙的效果把廟宇的節慶活動融入牆面中，底色調以鵝黃搭配柳色，以古代皇帝袍色象徵歷史的演化及傳承，而柳色代表春色，象徵萬象更新，送舊迎新，而簡化線條剪影，描繪廟宇建築的細緻感、帶入歡樂的廟街活動、意象中點入文化的傳承及動感。

水利局指出，中和區汙水下水道從108年迄今累計接管戶數由8萬1012戶增加到11萬1457戶，共增加3萬445戶，普及率由48.71%增加到65.73%。中和區93年起由內政部營建署代辦汙水下水道工程，新北市政府水利局主要協助處理用戶陳情、協調、說明會及整合行政資源等事宜，將巷道窄小、地下管線密布的中和區，透過中央與地方戮力不懈，埋設汙水管線改善生活環境。

水利局長宋德仁說，後巷給人的印象總是陰暗、潮濕及髒亂，走在其中讓人顯得緊張，想要加快腳步離開，但團隊與里長、居民們一起努力，在後巷汙水下水道用戶接管完成後，將原先斑駁、單調的牆面，藉由彩繪美化後變得舒適明亮且富有主題性，同時凝聚社區共識共同維護環境。

陳姓居民表示，自家後巷汙水接管後，整個巷道變得整齊清潔、路也平了， 前陣子看到有人在牆壁上油漆畫圖，覺得好有趣竟然可以把老鼠娶親、舞龍舞獅、廟會敲鑼打鼓放鞭炮熱鬧氣氛畫出來，家中孩童返家路上也喜歡行經，因為後巷變乾淨，車子少也安全。