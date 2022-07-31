府中雙軸3廣場今年底將完工 活動接力一路到12月

新北市長侯友宜今日出席「詠唱七夕．戀戀雙城」活動，侯說新北推動府中雙軸3廣場，將縣民大道、重慶路、北門街口改造成友善的步行空間，府中廣場工程將在今年底完工，屆時雙軸三廣場相互串聯，提供ㄧ個全新、寬敞舒適、休閒的好去處。

侯友宜表示，府中是一個非常熱鬧的商圈，府中雙軸3廣場就是以站前廣場、市民廣場再加上府中廣場，雙軸是文化路、重慶路、北門街，再加上我們的縣民大道，在年底之前讓新舊兩城，以人本步道、環境優化串起文化走廊。

侯友宜說，除環境工程改造外，近年來市府將豐富的藝文活動注入府中，有潮念舊生活節、府中雙城及新北閱讀節，共有40萬人次參加。而七夕前夕用「戀戀雙城」讓大家重新認識在地的美好，市民廣場還有大小朋友最喜愛的新北市兒童藝術節，8月有接連2天的新北街頭文化節、10月萬聖節「府中搞什麼鬼」、12月新北歡樂耶誕城等活動接力，歡迎所有人一同前來參加。

新北文化局長龔雅雯表示，活動集結超過20攤友善環境品牌及在地商家，涵蓋了織品、手作、金工藝、烘焙、飲品、古董等多元文創攤商，展現守護古城經營生活的初心。民眾還可以在祈願牌寫下心願，吊掛在繽紛溫馨的府中雙城願景牆。