故宮旁至德園蓮荷綻放 清晨賞花最佳

台北市故宮旁的至德園蓮荷正綻放，園內蓮荷約40多個品種，每天清晨6至8點為最佳賞花時間，目前開花5到6成，8月正值盛開期；包括士林官邸中式庭園、中山北路五段378巷旁生態池，都是夏季賞花秘境。

北市公園處長黃淑如表示，民國84年國立故宮博物院為美化館區周邊、並提供市民遊客優質的休憩場所，沿著小雙溪建造至德園，又名臨溪公園，江南園林風格、包括楊英風創作的鳳來儀、曲橋荷花池等，都為整座公園最大特色。

公園處表示，每到驚蟄春雷時節，荷花盛開之際，亭亭玉立的荷花隨風搖曳擺動，如君子出淤泥而不染、濯清漣而不妖、亭亭淨植，伴隨蟲鳴鳥叫穿梭其中，猶如置身陶淵明筆下的桃花村，除了荷花，園內還有大王蓮，有別於荷花出水挺立，睡蓮貼著水面，隨著水漪盪漾，展現不同的景緻。