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故宮旁至德園蓮荷綻放 清晨賞花最佳
台北市故宮旁的至德園蓮荷正綻放，園內蓮荷約40多個品種，每天清晨6至8點為最佳賞花時間，目前開花5到6成，8月正值盛開期；包括士林官邸中式庭園、中山北路五段378巷旁生態池，都是夏季賞花秘境。
北市公園處長黃淑如表示，民國84年國立故宮博物院為美化館區周邊、並提供市民遊客優質的休憩場所，沿著小雙溪建造至德園，又名臨溪公園，江南園林風格、包括楊英風創作的鳳來儀、曲橋荷花池等，都為整座公園最大特色。
公園處表示，每到驚蟄春雷時節，荷花盛開之際，亭亭玉立的荷花隨風搖曳擺動，如君子出淤泥而不染、濯清漣而不妖、亭亭淨植，伴隨蟲鳴鳥叫穿梭其中，猶如置身陶淵明筆下的桃花村，除了荷花，園內還有大王蓮，有別於荷花出水挺立，睡蓮貼著水面，隨著水漪盪漾，展現不同的景緻。
園藝管理所主任吳旻靜表示，至德園的最大特點在於江南園林式造景，這樣的美景來自於至德園的認養人國立故宮博物院團隊細心照料呵護，不僅冬天頂著刺骨寒意，入池涉水、播種、育苗，待驚蟄第一道春雷，探出水面展現綠意後，繼續進行拔草、施肥及清除外來種等，成為台北市區內稀有的賞蓮秘境。
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