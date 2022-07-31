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林口工一重劃區預計年底完工 數家國際大廠準備進駐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口工一市地重劃區開發全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，預計於今年底完工，並於明年第2季點交土地予地主。圖／新北經發局提供
林口工一市地重劃區開發全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，預計於今年底完工，並於明年第2季點交土地予地主。圖／新北經發局提供

新北市府近年推動林口工一市地重劃區開發，全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，預計於今年底完工，並於明年第2季點交土地予地主。經發局長何怡明說，林口工一區鄰近機捷、桃園國際機場，是其他工業區難得的優勢，市府盼將林口打造成「新興科技製造中心」，目前已有數家國際大廠準備進駐。

何怡明說，為促進新北市經濟發展與產業投資布局，近年積極推動林口工一市地重劃區開發，經發局也多次說明會，同時協助公有、市有及私有土地媒合。此外，市府期許將林口打造為「新北新興科技製造中心」，因此在開發工程中投入環境永續、生態友善及透水城市理念，加上鄰近鄰近機捷、桃園國際機場，是其他工業區難得的優勢，歡迎有興趣之業者、地主洽詢經發局窗口。

經發局補充，林口工一可望釋出逾67公頃的產業專用區，為促進產業用地及早開發使用，經發局今年起將針對林口工一加強土地媒合，以專業顧問協助用地媒合，委託具備實務經驗與整合能力的土地顧問公司，整合私有土地，期能精準媒合土地供需雙方，達成互利共贏之目標。

此外，林口工一重劃工程預計於今年底完工，並於明年第2季點交土地予地主，未來藉由新北產業政策，形塑為高科技產業聚落。除引導相近產業於合適區域設廠生產、增加產業進駐誘因與精準媒合需地廠商外，也有助於市府落實產業政策。

林口 重劃區

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