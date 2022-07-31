健身房履保不實 數千超發會員、遺失契約恐成消保孤兒

受疫情影響，台北市健身房這2年接連倒閉13家，衍生許多消費爭議，就有業者因信託履保不確實，導致數千會員成為沒在信託名單的「超發會員」，還有因「遺失健身契約會員」恐成消保孤兒，求償無門，議員點出現行健身房契約5大問題，包括教練課程履約保障僅一年等。消保官表示，會員相關權益會協助打團體訴訟；體育局也允諾，相關定型化契約行文中央建議修改。

議員戴錫欽調閱資料發現，台北市今年健身房的月均倒閉數，已超越近5年平均值，倒閉店家整整多1倍，許多會員以為健身房有信託履保，但很多人不知道，信託履保金額只有消費額的一半，且範圍還限在消費5千元以上的項目；教練課程期間逾一年，即履保失效。

戴錫欽說，他協助GoGym健身房倒閉受害的200多位會員退費爭議案才發現，恐有18%以上的會員不在「信託履保名單」內，正因健身房的「信託不確實」、教育部訂的「健身房定型化契約」不合理，另外市府行政調查時，未將「信託履約」納入，導致這些「超發會員」成「消保孤兒」。

議員也點出目前健身房契約的5點問題，包括教練課程履約保障僅一年；另外，應提高健身房契約現行的50%的履保額。其三，若會員未留存契約與會員卡，體育局應協助向信託銀行爭取從寬認定。

議員也要求，市府在例行稽查健身房時，應詳加調查每個會員的「信託履約」狀況；第五，市府應函請教育部修訂健身房定型化契約，要求業者主動提供信託履保證明予會員，避免日後退費爭議，並核實履保。

體育局長李再立表示，的確業者處理消費糾紛，一開始很有誠意，但最後並沒有信守承諾，結束營業就兩手一攤，若有消費者權益受損，會幫忙協助會員打團體訴訟。

主任消法官楊麗萍也表示，的確目前契約僅規定履約保證期間至少一年，超過一年是否還有履約保障，這部分涉及中央法規，會向中央反映。