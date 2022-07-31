快訊

楊祐寧婚禮甜吻嬌妻放閃光！ 放話拚生「橄欖球隊」

中職／恰恰3項明星賽障礙先破1關 林智勝20安史上最多

不畏聯準會狂升息 匯銀：新台幣重返3字頭看「三大關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健身房履保不實 數千超發會員、遺失契約恐成消保孤兒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
日前一家GoGym健身房倒閉，受害會員申請退費，引發不少消費爭議。圖／北市法務局提供
日前一家GoGym健身房倒閉，受害會員申請退費，引發不少消費爭議。圖／北市法務局提供

受疫情影響，台北市健身房這2年接連倒閉13家，衍生許多消費爭議，就有業者因信託履保不確實，導致數千會員成為沒在信託名單的「超發會員」，還有因「遺失健身契約會員」恐成消保孤兒，求償無門，議員點出現行健身房契約5大問題，包括教練課程履約保障僅一年等。消保官表示，會員相關權益會協助打團體訴訟；體育局也允諾，相關定型化契約行文中央建議修改。

議員戴錫欽調閱資料發現，台北市今年健身房的月均倒閉數，已超越近5年平均值，倒閉店家整整多1倍，許多會員以為健身房有信託履保，但很多人不知道，信託履保金額只有消費額的一半，且範圍還限在消費5千元以上的項目；教練課程期間逾一年，即履保失效。

戴錫欽說，他協助GoGym健身房倒閉受害的200多位會員退費爭議案才發現，恐有18%以上的會員不在「信託履保名單」內，正因健身房的「信託不確實」、教育部訂的「健身房定型化契約」不合理，另外市府行政調查時，未將「信託履約」納入，導致這些「超發會員」成「消保孤兒」。

議員也點出目前健身房契約的5點問題，包括教練課程履約保障僅一年；另外，應提高健身房契約現行的50%的履保額。其三，若會員未留存契約與會員卡，體育局應協助向信託銀行爭取從寬認定。

議員也要求，市府在例行稽查健身房時，應詳加調查每個會員的「信託履約」狀況；第五，市府應函請教育部修訂健身房定型化契約，要求業者主動提供信託履保證明予會員，避免日後退費爭議，並核實履保。

體育局長李再立表示，的確業者處理消費糾紛，一開始很有誠意，但最後並沒有信守承諾，結束營業就兩手一攤，若有消費者權益受損，會幫忙協助會員打團體訴訟。

主任消法官楊麗萍也表示，的確目前契約僅規定履約保證期間至少一年，超過一年是否還有履約保障，這部分涉及中央法規，會向中央反映。

至於有業者結束營業，還刻意向會員取回會員卡，導致消費者因會員卡與契約不在手上，無法捍衛自身權益，體育局回應，會來研議相關因應。

日前一家GoGym健身房倒閉，受害會員申請退費，引發不少消費爭議。圖／北市法務局提供
日前一家GoGym健身房倒閉，受害會員申請退費，引發不少消費爭議。圖／北市法務局提供

健身 體育 北市 消保官

相關新聞

林口工一重劃區預計年底完工 數家國際大廠準備進駐

新北市府近年推動林口工一市地重劃區開發，全區108公頃、產業專用區約占67.11公頃，預計於今年底完工，並於明年第2季點...

故宮旁至德園蓮荷綻放 清晨賞花最佳

台北市故宮旁的至德園蓮荷正綻放，園內蓮荷約40多個品種，每天清晨6至8點為最佳賞花時間，目前開花5到6成，8月正值盛開期...

健身房履保不實 數千超發會員、遺失契約恐成消保孤兒

受疫情影響，台北市健身房這2年接連倒閉13家，衍生許多消費爭議，就有業者因信託履保不確實，導致數千會員成為沒在信託名單的...

深坑土庫岳登山步道年久失修 市府啟動設計拚年底完工

疫情趨緩讓許多民眾往郊區走，像新北的深坑因地利之便，常吸引雙北民眾前往，不過地方里長反映，土庫岳登山步道整修及萬福路面改...

北市賞蓮荷秘境曝光 花況已6成 8月達到全盛期

夏日百花盛開，尤其以賞荷賞蓮最能撫慰心靈，士林官邸中式庭園及中山北路五段378巷旁的生態池荷花陸續盛開，若想避開人潮，士...

離譜！67億北藝外牆漏水 北市府解方竟是「裝接水盤」

台北市政府斥資67億打造號稱國際級的台北表現藝術中心，但試營運期間就出現座椅毀損、動線不良等問題，北市議員鍾佩玲再爆，招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。