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深坑土庫岳登山步道年久失修 市府啟動設計拚年底完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
土庫岳的森林山徑。本報資料照片
土庫岳的森林山徑。本報資料照片

疫情趨緩讓許多民眾往郊區走，像新北的深坑因地利之便，常吸引雙北民眾前往，不過地方里長反映，土庫岳登山步道整修及萬福路面改善問題。新北市長侯友宜說，深坑有豐富觀光資源，相關整修工程勢在必行；新北市府也說，土庫岳步道改善拚年底前完工，萬福路則分年逐步改善，預計9月續修400公尺。

土庫里長高太郎表示，土庫岳是深坑及南港界山，也是早期南港通往深坑和石碇的五條古道之一，極富觀光價值與歷史意義，但近期登山步道因設施年久老朽，為保障遊客登山安全，希望市府盡速修復。萬福里長鄭宗良說，里內的萬福路面雖經數次銑鋪，但仍有路段破損，希望市府能持續增加預算，完成全段改善。

新北市府觀旅局說，在7月12日實地會勘後，已決議將該案納入今年度修繕計畫內辦理，針對登山步道土木階梯及木棧橋做改善，目前已進入設計階段，力拚年底前完工。

新北市府工務局說，萬福路主線全長4.8公里，改善工程總經費約2900萬，公所之前有提報內政部營建署第六階段前瞻計畫路段未獲補助，因此以分年逐步改善，自107年至今已改善近4公里，目前已規畫再加強該路段鋪設，預計9月續修400公尺，逐步推進來提升用路品質。

侯友宜表示，深坑觀光資源豐富，近來旅遊人潮漸起，登山步道翻修及加強道路銑鋪工程勢在必行，團隊要全力以赴，如期如質完工，提供市民優質旅遊環境及用路安全。

深坑區長黃美華說，感謝市府在疫情期間，帶領公所、衛所、清潔隊及里鄰長全心抗疫，撐起對市民的照護工作，讓深坑在艱困中仍穩穩守住疫情；侯友宜也向在場第一線夥伴表示深深謝意，指出大家都很辛苦，但從不喊一聲苦，都是令他敬佩的無名英雄。

新北市府民政局長柯慶忠表示，行動治理座談會自108年以來，深坑區里長反映案件共24件，至今已完成22件，執行達成率91%，市府團隊的努力與效率表現，地方切身有感，未來團隊會持續努力。

新北市府說，土庫岳步道改善拚年底前完工，萬福路則分年逐步改善，預計9月續修400公尺。本報資料照片
新北市府說，土庫岳步道改善拚年底前完工，萬福路則分年逐步改善，預計9月續修400公尺。本報資料照片
地方里長反映土庫岳登山步道年久失修，新北工務局長詹榮鋒說，土庫岳步道改善拚年底前完工。記者李成蔭／攝影
地方里長反映土庫岳登山步道年久失修，新北工務局長詹榮鋒說，土庫岳步道改善拚年底前完工。記者李成蔭／攝影
土庫里長高太郎表示，土庫岳極富觀光價值與歷史意義，但近期登山步道因設施年久老朽，為保障遊客登山安全，希望市府盡速修復。記者李成蔭／攝影
土庫里長高太郎表示，土庫岳極富觀光價值與歷史意義，但近期登山步道因設施年久老朽，為保障遊客登山安全，希望市府盡速修復。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日率市府團隊前往深坑行動治理，會中里長關注土庫岳登山步道整修及萬福路面改善議題。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今日率市府團隊前往深坑行動治理，會中里長關注土庫岳登山步道整修及萬福路面改善議題。記者李成蔭／攝影

深坑 登山步道

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