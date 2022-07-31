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北市賞蓮荷秘境曝光 花況已6成 8月達到全盛期

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供

夏日百花盛開，尤其以賞荷賞蓮最能撫慰心靈，士林官邸中式庭園及中山北路五段378巷旁的生態池荷花陸續盛開，若想避開人潮，士林區國立故宮博物院旁的至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，清晨6至8時為最佳賞花時間，目前花況已達6成，頂盛期為8月。

北市公園處長黃淑如表示，1995年國立故宮博物院為美化管區周邊及提供市民遊客優質的休憩場所，沿著人雙溪建置至德園，右名為臨溪公園，以江南園林風格、楊英風老師作品「有鳳來儀」、「曲橋荷花池」等，作為整座公園最大特色。

黃淑如表示，目前蓮荷品種約有40多種，經志工們培育呈現欣欣向榮，清晨6至8時為最佳賞花時間，目前花況已開了50至60％，盛開時間為8月。

園藝管理所主任吳旻靜補翁，至德園的最大特點在於江南園林式造景，曲橋恰與風姿綽約的荷花、蓮花唱和，呈現水墨中的恬淡意境，獨現特有的蓮荷亭亭淨植，是台北市區內稀有的賞蓮秘境。

公園處表示，欲前往至德園散步賞花民眾，可自行開車至士林區至善路二段113巷口（至善路與故宮路交叉口處），也可搭乘聯營公車255、300、304、815、小18、小19、棕13、藍7至故宮路口。

至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供
至德園為一處隱身在都市鋼筋叢林的賞蓮秘境，目前花況已達6成，頂盛期為8月。圖／北市公園處提供

國立故宮博物院 荷花 賞花

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