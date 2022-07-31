離譜！67億北藝外牆漏水 北市府解方竟是「裝接水盤」

台北市政府斥資67億打造號稱國際級的台北表現藝術中心，但試營運期間就出現座椅毀損、動線不良等問題，北市議員鍾佩玲再爆，招牌建築「球劇場」出現漏水問題，但府內三首長會議提出的解方竟是「加裝接水盤」，根本太離譜；另有議員認為北藝收支要平衡，要求將財政狀況列入考核，文化局表示，預估20年會達到自償目標。

鍾佩玲指出，台北市長柯文哲曾說，府級成立北藝試營運小組，專門找出問題、解決問題，但該小組從3月至7月僅開2次會議，當中完全沒有討論如何解決座椅、樓梯等問題，而針對球劇場漏水問題，文化局、捷運局、工務局3首長會議中，提出採室內止水方式，在漏水地點加裝接水盆，這樣的作法實在太離譜。

鍾佩玲再表示，北藝3個無障礙坡道都不在主要入口處，按照法規應在路口處設置明顯標示，但北藝卻沒有設置；按照法規超過3層以上建物，1至3樓都要設置無障礙廁所，3樓以上每3層要有1間，但北藝無障礙廁所設置樓層根本不符規定，且無障礙座位與廁所不在同一層，不同劇場還不能互通，造成身障人士極大不便。

文化局代理局長蔡宗雄回應，球劇場漏水是因外牆工程問題，但原承包商理成營造已倒閉，無法再拆除外牆施工，因此才會採取室內止水方式；無障礙通道及廁所部分，要經過驗收才會取得使用執照，如今被議員揪出問題，之後會再與建管處會勘了解。

議員江志銘表示，柯文哲預估北藝每年虧損3至5億，藝文雖不是賺錢事業，但也無法接受每年鉅額虧損，要求將北藝財務狀況列為考核目標；蔡宗雄表示，北藝預估20年內會到自償目標，比兩廳院的25年情況好很多，最高預算已在今年發生，未來將逐年下修，北藝不會成為北市府燙手山芋，而是成為北市的驕傲。

另外，議員許家蓓指出，負責北藝設計監造的（荷蘭）大都會建築事務所（OMA）與（台灣）大元聯合建築師事務所，今年4月提出追加服務費，除原契約金額的6億9000萬，還請求市府再支付4億8000萬，市府起初不願付錢，經調節後願意付6400萬，但還有高達2億元差距。

蔡宗雄表示，當初說總工程經費重新發包若沒超過61億就不會追加，但現在大都會除了監造期間被新工處履約扣款部分要申覆外，因重新招標變4標，主張要用4標的監造經費來計算，但市府認為一個工地若用4個標來計算，勞務跟監造部分會重複，6、7千萬為合理價格，目前還在做第6次調解，尚未定案。

許家蓓呼籲，市府應本於專業調解，若真的要追加預算也需說明清楚，不要一拖再拖，留給下一任市長處理。