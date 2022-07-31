新北市沒和日本任何城市建立姊妹市 林佳龍：不可思議

昨天是前總統李登輝逝世兩周年，台灣智庫與李登輝基金會今天舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。台灣智庫共同創辦人、民進黨新北市長參選人林佳龍今天致詞時指出，目前新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，這真的是不可思議的一件事；若他當選新北市長，將致力推動城市外交、加強台日關係。

李登輝基金會董事長李安妮致詞時最後說，「私心希望我們的前部長，可以貨真價實地變成龍市長」，表達對林佳龍的支持。

林佳龍致詞時表示，這場論壇是為了紀念前總統李登輝逝世兩周年而舉辦，原先他和李安妮計畫邀請日本前首相安倍晉三來參加，但很遺憾安倍前首相不幸遇刺，無法實現來台為李登輝上香祈福的願望。希望透過李登輝、安倍晉三兩位偉大人物所代表的時代精神，搭起下一個50年台日關係正常化的橋樑。

林佳龍表示，李登輝帶領台灣邁向民主，他過去曾受教於李登輝，「脫古改新」是李登輝推動二次民主改革及邁向正常國家的重要思想基礎，因此在李登輝辭世後，台灣智庫便和李登輝基金會有許多的合作計畫，包括舉辦團、研討會、進行民調、出版「李登輝學」相關書籍等，過去安倍和李登輝有許多交流互動，希望在台日斷交50年的時刻，展望未來、共同實現國家正常化的夢想。

林佳龍說，台、日在二戰後都擁有一部不正常的憲法，而兩國至今都致力以民主方式來脫離舊體制、邁向新時代，安倍最後的遺願是推動日本憲法第9條改革，建構日本成為正常國家，「二次民主改革」則是李登輝過世前念茲在茲的目標。

林佳龍說，李登輝和安倍情同父子，台、日各自追求國家正常化的同時，兩國也能力抗中國對民主生活的威脅，成為互相扶持彼此的力量。

林佳龍指出，雖然今年是中國、日本建交50年，但台日之間的緊密連結是「上達百年」，近年台灣各地舉辦紀念日本時代重大建設的活動，包括嘉南大圳開工百年、多所中學建校百年等，這些友好基礎也讓台日友誼越發緊密。

林佳龍說，未來應推動台日高層政治人物的正常交流、並藉現有台美日合作的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」等平台強化民主價值同盟、台日攜手在區域安全防面的合作、並擴大雙邊經貿交流、力促台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）以及印太經濟架構，目前全世界都在為疫後觀光做準備，林佳龍也說，日、台是彼此國人的旅遊首選，台日兩國應積極布局疫後觀光合作交流，搭上「報復性旅遊」熱潮。

目前新北市並未和任何日本城市建立姊妹市關係，林佳龍表示，「對照緊密的台日關係，這真的是不可思議的一件事」，他過去在台中市長4年任內，簽署14個姐妹和友好城市，其中就有8個是和日本締結。他也承諾，若他當選新北市長，將致力推動城市外交、加強台日關係，也會選拔新北市對日的「青年國際大使」，並邀請日本學子來台「修業旅行」，讓台日交流從青年、學生時代做起。

面對外界關心侯友宜對於是否參選總統並未明確表態，林佳龍說，侯市長究竟是要競選新北市長還是下任總統，確實應該對外界坦承說明，過去國民黨幾位政治人物帶著縣市首長身份「請假選總統」，「大家在擔心是不是又會發生一樣的事情，或說這是國民黨的習慣？」

林佳龍表示，一切透明是民主政治的期待，這也涉及誠信問題，台灣不該再發生參選人對選民承諾不清楚、或說了話之後跳票的事情。