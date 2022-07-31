影／侯友宜表揚汐止老農民 和小朋友體驗割稻、打穀

新北市長侯友宜今天到汐止表揚績優農民，並參與農事、家政及產銷班園遊會，與民眾一起收割水稻，體驗打穀。他說，透過重現早期農村生活面貌，除照顧老農生活，也要培育下一代優秀農友，並努力推動產業升級，創造新北農業新里程碑。

汐止區農會整修位在汐萬路3段的休閒中心，3月19日重新啟用時，侯友宜出席揭牌，期許休閒中心成為結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗，兼具心靈療癒功能的據點。

汐止區漁會在開幕當天號召銀髮長輩和小朋友，一起在休閒中心外的田地插秧。事隔4個多月，綠油油的秧苗已長高，並結出黃澄澄的稻穗。區漁會今天舉辦農事家政園遊會，侯友宜和許多親子遊客一起割稻、打穀。

汐止區農會理事長呂山松表示，4個多月前插秧，今天收割稻穀，希望讓小朋友體驗早期農夫人工插秧、割稻的辛勞，讓他們更能理解「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的原由，餐桌食物得來不易，要懂得感恩與惜福。

侯友宜說，因應高齡化社會，市府持續挹注資源鼓勵農會設立銀髮族活動，以及推廣食農教育的場域，期許培育更優秀農友，推動產業升級。新北市提供農漁民長者健檢保障健康，也推廣在休閒中心開設家政班，讓農漁民都能安居樂業，讓長輩在這塊土地快樂生活。