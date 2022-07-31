視障者上送子鳥學堂生下2寶 新北社會局送育兒袋祝福

爲因應視障朋友養兒育女的需求，新北市社會局表示，2018年起委託伊甸基金會開辦送子鳥學堂，迄今已有81位視障者及伴侶參加課程，學習各項育兒和照顧技巧，其中有9對夫妻順利產子，並接受育兒到宅指導服務。

憲哥因車禍造成後天性失明，純純則因先天性小角膜症，合併青光眼，左眼可見手指數，右眼僅剩光覺，兩人結合對於是否要生育一度猶豫，在參加送子鳥學堂後燃起希望，於2018年底生下小金剛，身體健康活潑，如今5歲已就讀板橋沙崙國小附幼班。

新北市長侯友宜去年2月9日曾探視過憲哥一家，關心視障夫妻養兒育女的辛苦；得知純純於去年8月又生下二寶，交代社會局代表他前往關懷，並送上祝福。

社會局副局長許秀能日前在伊甸愛明發展中心主任莊琇吟等人陪同下，攜帶育兒寶貝袋和玩具禮物前往關心，同時送上侯市長於去年探視的簽名照片。

純純表示，一般新手父母都難免手忙腳亂，何況他們看不見，只能用摸索的，像是泡奶的溫度手感、尿片濕了摸起來像果凍軟軟的就該換了，這些都是在課程中所學到的，還有月嫂到家中來育兒指導和協助坐月子，讓她才有勇氣生下第2胎。

許秀能關心兩人平時如何陪伴和照顧小孩。純純說，新北市立圖書館有出版許多有聲書和觸摸書本，她們會藉由這些特殊讀物來教導小金剛，小金剛也上國小附幼班了，一切學習正常。不過好動的小金剛，仍喜歡操作遙控汽車，一下開上沙發，一下用書本擺成斜坡，挑戰上坡的樂趣。