限量「心型柚」傳情 八里農會辦半馬百對情人完賽

七夕情人節之際，新北八里區農會規畫半程馬拉松，今在八里左岸開跑。共有100多對情人一起來參加，完成比賽即可獲得帶有LOVE、囍等幸福字樣的心型柚，沒參加路跑的民眾，也可上八里區農會「小農電舖直銷站」購買，限量1000顆售完為止。

新北八里區農會在七夕情人節前結合文旦柚，舉辦「2022 浪漫八里柚心愛你半程馬拉松」今早5點30分，在新北市永續環境教育中心起跑，共有近500人參加，其中包含100多對情人參賽。參賽者沿著八里左岸路跑，眺望整個淡水河景，一同享受早晨的河畔與藍天美景，沿途設有美食補給站，提供柚香餅乾、柚香香腸等文旦柚特色產品。

而本次路跑設有洋溢著浪漫氛圍的心型柚拍照區、參賽情侶牽手拍照打卡，為甜蜜回憶留下最特別的紀錄，完成路跑情侶獲得八里區特色心型柚，心型柚表面印有LOVE、囍等幸福字樣，並洋溢著柚子果香。未參加路跑的民眾，亦可上八里區農會「小農電舖直銷站」購買，限量1000顆，售完為止。