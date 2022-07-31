農曆七月好兄弟不分國界 移民署找新住民談家鄉習俗

隨著農曆七月到來，內政部移民署Podcast節目「文化談新事」，找來印尼籍新住民林達、緬甸新住民張麗英，一起暢談母國有趣民間習俗與特殊傳說，帶領聽眾探索異國文化。

移民署，農曆七月是我國民俗傳說中的「鬼月」，也是佛教的「盂蘭節」，民間普遍進行祭祀鬼魂活動，為敬畏鬼神祈求事事順遂，人們會設醮普渡、放河燈及燒金紙等儀式祭拜孤魂野鬼，另外，也有諸多禁忌，如不拍別人肩膀、少去海邊戲水及避免買房搬家等，以求「鬼月」期間諸事平安。

林達分享，印尼現存多達300個不同種族，其中許多習俗與台灣的中元普渡相似，例如有些長輩要求小孩少去溪邊玩耍，晚上避免曬衣服、吹口哨等，在祭祀時另有在墳上撒花瓣的習俗。

儘管印尼沒有「普渡」的習俗，但在印尼南蘇拉威西島上，有個名為Toraja的村莊，村民為表達對親人的思念，每3年會在國曆八月舉辦一次鬼節慶典，將往生的親人棺木打開，整理儀容、更新服裝衣帽後，抬著往生者在村內遊街，直至祭典結束後才封上棺木、送回石穴。

張麗英說，緬甸屬華人社會，像中元普渡的觀念也是根深蒂固的，例如農曆七月時會要求出門不要太晚回家，晚上不能剪指甲、讓小孩配帶平安符。緬甸在文化觀念上，將去世的人視為守護神，於親友過世或周年忌日時，會準備各式紙紮物品及袈裟法具交給法師舉行法會，透過祈禱經文迴向給往生者，祈求親人在另一個世界也能衣食無缺、安穩無憂。