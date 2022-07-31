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勵志歌舞秀「歡樂好聲音2」 永和露天電影院親子同樂

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚辦理第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷。圖／永和區公所提供
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚辦理第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷。圖／永和區公所提供

暑假到來，周末晚間是不少親子的歡聚時刻，新北市永和區公所昨晚舉辦「2022新北市永和仲夏夜之夢」第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷，讓民眾留下暑假親子快樂回憶。

永和區公所說明，這次歡樂露天電影院特別播放適合闔家觀賞的勵志歌舞秀動畫「歡樂好聲音2」，電影中文配音特別邀請到金曲獎母子檔－葉璦菱及ØZI獻聲，片中不僅充滿了美妙的音樂和令人驚嘆的視覺效果，劇情更是詼諧有趣、勵志又充滿正能量，民眾整晚悠閒沉浸在電影中。

家長劉女士表示，今年初雖已帶小孩們到電影院觀賞過，但這部電影會讓人想一看再看，因此特別到場再看一次，而這也是孩子們第一次露天觀影，都覺得新鮮又開心，很高興今年永和仲夏夜之夢增加露天電影院主題活動，帶給全家大小不同的氛圍與放映體驗。

永和區長陳怡君表示，今年仲夏夜之夢共有五場不同主題的音樂活動，每場活動前的下午3時至6時在仁愛公園大草坪區更有規劃「午後童樂時光」，邀請大家在周末到永和夏日藝文饗宴。

「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚辦理第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷。圖／永和區公所提供
「2022新北市永和仲夏夜之夢」昨晚辦理第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷。圖／永和區公所提供

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