勵志歌舞秀「歡樂好聲音2」 永和露天電影院親子同樂

暑假到來，周末晚間是不少親子的歡聚時刻，新北市永和區公所昨晚舉辦「2022新北市永和仲夏夜之夢」第三場活動「歡樂露天電影院」，在仁愛公園音樂舞台播出甫下院線片「歡樂好聲音2」，現場座無虛席、歡笑聲不斷，讓民眾留下暑假親子快樂回憶。

永和區公所說明，這次歡樂露天電影院特別播放適合闔家觀賞的勵志歌舞秀動畫「歡樂好聲音2」，電影中文配音特別邀請到金曲獎母子檔－葉璦菱及ØZI獻聲，片中不僅充滿了美妙的音樂和令人驚嘆的視覺效果，劇情更是詼諧有趣、勵志又充滿正能量，民眾整晚悠閒沉浸在電影中。

家長劉女士表示，今年初雖已帶小孩們到電影院觀賞過，但這部電影會讓人想一看再看，因此特別到場再看一次，而這也是孩子們第一次露天觀影，都覺得新鮮又開心，很高興今年永和仲夏夜之夢增加露天電影院主題活動，帶給全家大小不同的氛圍與放映體驗。