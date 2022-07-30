影／柯文哲陳佩琪七夕前逛大稻埕 大啖烏魚子冰淇淋

七夕將至，台北市長柯文哲今天和太太陳佩琪到大同區大稻埕提前度過情人節，兩人到南北貨專賣店親手火烤烏魚子，並品嘗烏魚子冰淇淋，柯文哲和陳佩琪各烤一面，店家稱讚柯文哲烤得比陳佩琪好。

柯文哲下午和陳佩琪走訪大稻埕，參觀藝文場館「埕樂通」和老房子計畫媒合進駐的「貝殼好室」，走訪中北街特色店家，品嘗大稻埕南北貨的當代文創商品。

兩人參觀完後到南北貨專賣店「李日勝」，店家的招牌商品為野生烏魚子，並結合創意推出烏魚子冰淇淋。

柯文哲和陳佩琪抵達李日勝之後先參觀店家，之後在店家的指導下親自火烤烏魚子，陳佩琪先烤兩片，翻面後換柯文哲烤，柯文哲左右晃動噴槍，被店家稱讚非常專業。

兩人烤完烏魚子後陳佩琪切片，店家推薦她和cream cheese一起吃，陳佩琪吃後連聲稱讚好吃。吃完烏魚子後兩人接著吃烏魚子冰淇淋，旁人起鬨要柯文哲餵陳佩琪一口，柯文哲沒反應，陳佩琪連忙說現在還在防疫，各吃各的比較好。

台北市文化局表示，大稻埕是台北現存百年街店屋最密集的場域，坐落迪化街上的藝文場館「埕樂通」完整保留了一崁二進的建築特色，更是極少數仍能夠讓民眾自由穿梭於迪化街與民樂街的長型街屋，場館今年推出「大稻埕的聲響之流特展」特展，採集包括街道叫賣、廟宇慶典、雨聲等大稻埕獨有的聲音樣貌，創造獨具特色的藝術裝置，邀請觀眾用聽覺感受大稻埕特色；此外現場也展出乾元行文物，訴說產業的歷史故事。