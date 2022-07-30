原民青年論壇 柯文哲：傳承舊有文化、同時創新才重要

台北市政府原住民族事務委員會今天在集思交通部國際會議中心五樓集會堂辦理「Kelju一起來談」青年經濟發展論壇。台北市長柯文哲指出，感謝原住民族對台北市社會發展的貢獻，更重要的是，要透過今天的論壇，來思考原住民族的產業政策與數位轉型的議題，希望原住民族、特別是其中的年輕人在台北有更好的發展。

柯文哲表示，青年是國家社會的中流砥柱，也是國家進步的動力來源，所以對於原住民族，同樣特別是年輕人的創業、就業的議題，相信對原住民族在日後的長期發展一定是非常重要的，如果可以提早規畫，特別在這個數位時代的產業政策，原住民族要如何傳承舊有的文化、同時創新，這應該是重要的討論題目。

論壇中，青年代表詢問市長關於身分認同的問題。柯文哲表示，人沒有辦法選擇來自哪裡，但人可以選擇要去哪裡，最近所說的3個共「ㄖㄨㄥˊ」，第一個是共「容」，也就是包容；第二個是共「融」，融合的融；第三個是「榮」，光榮的榮，開放政府、全民參與、公開透明是政治口號，但卻是可以實現的，對政府來說在很多動作當中，把很多互相包容的精神帶進來。

柯文哲說，全世界非伊斯蘭教國家唯一有開齋節的就是台北，印尼移工在北市有4萬人；全亞洲最大的同志大遊行也在台北，要尊重每個人的文化；在學校裡面也有共融式遊具，它的精神就是不是只有健康的小朋友可以玩，坐輪椅、腦性麻痺的小朋友也可以玩。

柯文哲說，比做自己更難的是接受自己，以前在明尼蘇達大學的時候，他們說「Be yourself」容易，「Accept yourself」反而比較困難。他也感謝今天論壇的講者，分享知識與實務經驗，讓大家了解市場的需求與實際上的困難，最重要的是好的經驗傳承一定對下一代是有幫助的。

北市原民會主委巴干·巴萬表示，市府一直以來都相當重視原民青年相關政策，近年來持續推動原住民族產業人才培訓計畫，從商品設計、中西餐丙級證照、數位資訊技能培訓，到今年的電商技巧進階課程，都是落實政見的實際作為，Kelju是排灣族語「來/過來」的意思，希望大家可以一起來談談未來臺北市政府可以朝那些方向努力，為原民青年就創業給力。