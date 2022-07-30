再談內湖交通 陳時中：盼捷運路網從10年減至8年完成

民進黨台北市長參選人陳時中今接受電視專訪，他提到內湖交通問題，是當初沒有想到會有大量人口、內科進駐，捷運文湖線規劃中運量，也沒有銜接到松山，等到捷運民生汐止、環狀線完整開通還要10年，希望上任後可以壓縮到8年完成，短期則是靠管理手段改善交通壅塞狀況。

陳時中表示，過去在規劃內湖交通時，沒想到內湖人口會快速增加，還有科學園區進駐，所以早期文湖線規劃為中運量，如今看來是不夠，踏出了錯誤的第一步，但就當時的人口而言不見得是錯誤的，接下來松山線就斷在那個地方，若當時有及時地把東環線建立起來，問題就不會這麼嚴重。

陳時中認為內湖的交通問題是歷史共業，所以大家一起來想辦法去處理，未來上任受，更要當作第一要務，依照短、中、長期的情況慢慢解決。短期要跟當地的居民、廠商、議員討論解方，搭配管理手段，納入警政資源，做好交通規劃，讓這擁擠交通得以改善。

另外，長期部分，陳時中說，要讓捷運線完整，依照目前的規劃，捷運線完整大概還要10年，希望上任後可以壓縮到8年，最重要的是執行政策的時間，要在2年內。

對於市政願景，陳時中說，交通改善很重要，內湖重中之重，管理層面可以做得更好，基礎的建設都要儘速地完成，他認為要努力，一定要跟中央強力地溝通，希望能夠更快，能夠讓台北進步更好。