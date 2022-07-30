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侯友宜石碇行動治理 彭山隧道旁設萬噸配水池

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午到石碇區與里長座談，會中討論區內建設發展、自來水加壓站及停車位等。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今下午到石碇區與里長座談，會中討論區內建設發展、自來水加壓站及停車位等。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜今下午到石碇區與里長座談，會中討論區內建設發展、自來水加壓站及停車位等。會中水公司表示規劃國五彭山隧道旁設置萬噸配水池，預計116年配水池建置完成後，石碇地區即可完全使用翡翠水庫水。

石碇區長李浩榕表示，石碇區青山綠水環繞，除了知名的千島湖，還有淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，遊客絡繹不絕，近年市府除重建永定橋，民眾往來石碇和平溪更加安全，同時在雙溪口增建兩處停車場讓遊客好停車，大幅提升觀光方便性，加以淡蘭古道南路整治完工，以及淡蘭吊橋修復，打造特色人文景觀，帶動石碇觀光發展。

石碇區座談會上，包括石碇里長王銘勇、彭山里長許建長、豐田里長黃種奇等均提及里內自來水供應議題，水利局表示，石碇地區主要供水水源為北勢溪翡翠水庫上游水源佔7成，石碇淨水場供水量佔3成。目前水公司已規劃在國道五號彭山隧道旁設置一萬噸配水池，用以調配坪林送至石碇地區供水，刻正辦理用地取得中，預計116年配水池建置完成後，石碇地區即可完全由坪林送水，並逐步減少石碇淨水場出水。

另石碇東街151號旁一處低平台，長期閒置無用，石碇里長王銘勇建議填平改作停車用途。經公所會同交通局、里長及顧問公司至現場確認，此處鄰近老街及淡蘭古道起點，往來遊客眾多，公所評估平台填平後改作停車格工程尚屬可行，請交通局協助評估闢建效益，另工程經費部分再作檢討。

此外，里長們亦關心區內派出所員警人力不足問題，恐造成區內治安疑慮。警察局表示，為保障因業務特性或工作性質特殊而須實施輪班輪休服勤人員之健康，經依內政部警政署研訂「警察機關輪班制服勤人員勤休實施要點」，檢視所屬人力合理配置及研議試辦調整可行性，石碇區並無人力不足情形。

侯友宜說，石碇好山好水，充滿人情味，民眾關心的事都要把它做好，能處理的就馬上處理，不能處理的當面回應並協調，若涉及中央權責部分也要積極聯繫溝通，找出最佳解決方式。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，石碇區計提案73案，已解除列管71案，執行率達97%；市府努力協助里長解決問題，帶給市民安居樂業的環境。

翡翠水庫 新北市長 淡蘭古道

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