感受大洋風情 新北舉行南島文化季

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2022新北南島文化節」今於十三行博物館陽光廣場開幕，為國內唯一以「南島語族」大型節慶，今年南島食代主題，透過南島夯景點、南島好生活等5架構呈現南島精彩南島文化，活動至明天下午6點，民眾皆可感受南島風情。圖／文化局提供
「2022新北南島文化節」今於十三行博物館陽光廣場開幕，為國內唯一以「南島語族」大型節慶，今年南島食代主題，透過南島夯景點、南島好生活等5架構呈現南島精彩南島文化，活動至明天下午6點，民眾皆可感受南島風情。圖／文化局提供

「2022新北南島文化節」今於十三行博物館陽光廣場開幕，為國內唯一以「南島語族」大型節慶，今年南島食代主題，透過南島夯景點、南島好生活等5架構呈現南島精彩南島文化，活動至明天下午6點，民眾皆可感受南島風情。

新北南島文化節規劃3處南島打卡熱點、60攤文創及食農特色市集、10場技藝體驗、8場食農體驗、2場史前體驗、1檔文化特展，另提供線上手做DIY及南島料理教學影片、線上看展及互動遊戲等。

活動現場打造大洋洲島嶼打卡點，包括百變TIKI守護神入口意象、TIKI服務吧原始天然風情以及島嶼秘境部落叢林茅屋等，民眾在國內也可感受濃濃南島風情。

新北副市長謝政達表示，新北市原住民人口佔全國將近1成，另有許多來自南島語系國家新住民，原住民族屬南島語族一份子，八里在地考古遺址與史前文化也跟南島語族有密切關係，在十三行辦理南島文化節非常有意義，從深具歷史背景的淡水河口連結世界，透過南島跟世界做朋友。

「2022新北南島文化節」7月30日至31日上午10點至下午6點在十三行博物館陽光廣場舉辦，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。

十三行官網：http://www.sshm.ntpc.gov.tw/

新北南島文化節規劃3處南島打卡熱點、60攤文創及食農特色市集、10場技藝體驗、8場食農體驗、2場史前體驗、1檔文化特展，另提供線上手做DIY及南島料理教學影片、線上看展及互動遊戲等。圖／文化局提供
新北南島文化節規劃3處南島打卡熱點、60攤文創及食農特色市集、10場技藝體驗、8場食農體驗、2場史前體驗、1檔文化特展，另提供線上手做DIY及南島料理教學影片、線上看展及互動遊戲等。圖／文化局提供

十三行 食農 博物館

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