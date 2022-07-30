金山表揚6模範父親 當志工、捐設備、助弱勢回饋鄉里

新北市金山區公所今天舉辦模範父親表揚活動，表揚6位市級、區級模範父親，有的長期當志工，有的捐救難設備，還有協助弱勢回饋鄉里等，都受到鄰里推崇。

今天活動開始由在地金健康運動舞蹈協會帶來扇子舞揭開序幕，區長廖武輝替模範父親別上胸章致上最高敬意。每位模範父親在家人的陪伴下，逐一上台接受表揚，並與家人們合影留念，會場祖孫多代同堂，場面溫馨感人。

另金山區公所特別準備貼心小禮物沁涼消暑循環立扇、保健養生泡茶壺等，照顧爸爸的健康，給他們一個難忘的父親節。

廖武輝表示，今年獲選為市級模範父親的是豐漁里李勝來，他幼時生活困苦，為了減輕家中負擔，四處打工貼補家用，即使忙碌仍不忘學業認真求學，在學期間拿到許多獎學金，進入電信局服務，擔任基隆營運處主任時退休。

李勝來平時熱心公益、積極助人，參加企業志工，帶視障朋友參訪故宮並協助舉辦許多活動，對於里內事務亦主動幫忙，受鄰里推崇。李養育3位子女都擔任公司負責人、科技業主管等要職，李的父母曾先後榮獲模範父母親，他傳承這份榮耀，當選為市級模範父親。

今年度金山區共有5位優秀的父親榮獲區級模範父親，分別為江金河、林榮祥、高呈春、張偉傑及陳存仁等5位模範父親。

江金河照顧身心障礙家人數十年如一日，即使超過退休年齡仍在努力打拚；張偉傑樂善好施，捐贈金山消防隊救難設備，亦熱心公益擔任里辦志工，在許多活動上皆可見其忙碌的身影；另外3位也都協助對弱勢族群、回饋鄉里等。