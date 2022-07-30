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設備老舊不敷使用 三重圖書館將花30億元重建成新地標
新北市立圖書館三重分館因建物老舊、設備不敷使用，文化局規劃原址重建，預計投入經費30億元，參考國內外圖書館指標性案例，打造未來新世代圖書館，新北市長侯友宜今天前往視察，侯友宜表示，未來圖書館原址重建後，將成為城市新地標。
三重分館在1975年啟用，已使用超過47年，約1711坪，位於新北市中心，鄰近商業區、學校，交通便利，因建物老舊、空間與動線規劃不良，設備不敷使用，文化局規劃原址重建，文化局評估，目前溪南地區設有總館，評估溪北地區有設置指標性大型圖書館的必要。
文化局指出，三重分館是溪北地區最大圖書館，未來預計投入經費30億元，參考國內外圖書館指標性案例，打造未來新世代圖書館，讓圖書館不再是單純閱讀的地方，融入市民生活，成為學習、休閒、交流與分享的生活中心。
侯友宜表示，新北市有104個圖書據點，其中市立圖書館總館位於新北市溪南地區，館內設備新穎且多元，是當地具有指標性的建築物。為平衡溪南溪北地區發展，將在溪北的三重區圖書館原址重建，打造新世代未來圖書館，成為城市新地標。
新北市立圖書館表示，新世代圖書館的五大亮點包括城市地標建築、休閒交流中心、複合商業服務、創新學習場域、科技影音體驗。未來圖書館著重全齡全民的多樣學習，並融入資訊科技，有豐富彈性空間與設備、多元學習的館藏及資源、具啟發性的工具與設施，提升市民對新事物的好奇心，樂於學習與分享，高度連結社群媒體、流行媒體，導入科技體驗及學習活動，創造虛實整合的現代化圖書館。
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