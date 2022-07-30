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高架變電箱淪不定時炸彈 議員要求北市府、台電拆彈
近來用電負荷量大，民眾除了擔心停電，台北市議員耿葳發現，因變電箱爆炸引發火警的案件，台北市每年都有近40件，造成的停電範圍及市民損害輕重不等，變電箱有安全問題，淪不定時炸彈，要求北市產發局應與台電做體檢與「拆彈」。對此，北市產發局承諾會找台電開會擬定改善計畫。
耿葳說，台電架設於半空中的變電箱總共有兩種類型，一種為「亭置式變電箱」，全國目前剩約6000多座，主要集中設於雙北，台北市內則有728座：另一種為綁在電線桿上的「桿上變電箱」，全國約83萬座，台北市內有9034座。
耿葳表示，這兩類變電箱通常位處民眾住家三到四樓高度間，乘載的結構沒有明確的耐震或避震規劃，加上內部充斥絕緣油液體，無論是遇到地震導致內部不穩定，又或是近期用電負荷超載引發的自燃，都將因這類變電箱緊鄰民宅而成威脅居住安全的不時炸彈。
耿葳指出，她要求公用事業單位主管機關產發局，立即會同台電針對台北市內近1萬座的「亭置式變電箱」與「桿上變電箱」進行總體檢，並進行通盤的下地或移置改善規畫 ，今年年底前，需將年久失修、具危險性之電箱全數清點完畢，以確保民眾用電及居住安全。
台北市產業發展局長林崇傑表示，雖然電箱的公用事業單位主管機關是產發局，但台電是由中央經濟部督導、裁罰，但他承諾，產發局會找台電開會，3個月內可擬定改善評估計畫，但完成改善的時間要和台電開完會，拿到改善評估計畫才能確定。
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