北市熊好券振興效益 議員批：遭審計部打臉

台北市政府去年推出熊好券振興消費，近期將推出2.0版熊好券振興方案，但據審計部的審核報告，認為熊好券住宿券、運動券整體使用僅五成多，審核意見為「振興效益低於預期，有待檢討改善」。議員也批評，熊好券1.0成效已經被審計部打臉。市府表示，會以方便民眾消費使用，提升使用績效。

北市府在去年11月5日至今年3月31日推出熊好券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種票券，以饗購券執行率98.3％最高，市集券執行率95.8％次之，藝文券執行率94.1％，住宿券執行率58.2％，運動券執行率53.8％最低。

吳世正指出，文化局的藝文券雖然執行率相當不錯，有94.1％，但仍有消費過於集中大型通路問題，而808個店家參與藝文券合作，有298個店家收券數為0，比例36.9％，而其中佔比較高的是受疫情衝擊影響較大的街頭藝人和演藝團體，分別有70％和87％收券數為0。

觀傳局長劉奕霆指出，住宿券2.0修正方向，將以100間房以下的旅館為主，這部分業者更需要協助渡過難關，且占北市近八成旅宿業者。住宿券面額是一1千，這次拆分成500二張，民眾使用更便利。

另外是店家只要多收一張住宿券就給5%的獎勵金， 讓業者可提出更多優惠方案。 使用住宿券的人，也可抽現在很受歡迎的觀巴餐車，給民眾加碼，針對1.0不足的地方改進。

文化局長蔡宗雄說，街頭藝人和演藝團體受疫情衝擊大，之前對數位機制、退款執行上有困擾和疑慮。像街頭藝人，習慣收現金，但熊好券面額一次100，民眾打賞範圍可能沒這麼高，現在提供兩方案改善之前的問題。一是鼓勵他們收券時，給100可核銷105元，5%的獎勵，鼓勵他們收券比收現金好。

第二是是消費者使用時再補貼，蔡宗雄說，例如500元的券，花在街頭藝人和演藝團體，可以變成800元的價值，也就是再補貼300元給消費者，會從系統發券給消費者，再刺激消費。

運動券部分，體育局長李再立說，2.0版會把運動服務業加進來，去年只有運動場館業，未來2.0的運動券，可看職棒職籃，課程繳費也可使用，也會給廠商5%的鼓勵。