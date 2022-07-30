懷胎出血不敢說 「衝浪女孩」鄭宇恩有孕已7月

2014年以3萬多票奪下新北市淡水區議員的鄭宇恩，參戰時以衝浪女孩形象曝光成功吸睛，3年前結婚後，日前因懷孕出血不敢公布，近日胎兒的健康成長已掩飾不住，鄭宇恩今宣布懷孕已經7個月，並推銷行政院公布8月起育兒津貼調至5千元，鼓勵民眾多多生育。

鄭宇恩今表示今年36歲，結婚快3年，現在懷孕7個月，她說在懷孕初期因爲狀況不是很穩定，有ㄧ些出血的情形，所以遲遲不敢公布。 經過7個月的努力，目前胖了12公斤，寶寶1公斤，除了胖太多之外，ㄧ切正常。

鄭宇恩表示，結婚之後趕快生孩子的聲音不曾減少，雖然都是善意的提醒，但多少有些壓力。其實周遭還有很多女性朋友沒有結婚，更別說生小孩，跟朋友聊天也ㄧ直圍繞在凍卵話題。多半是因為生活負擔，讓大家放棄結婚、放棄生小孩，這個現象越來越嚴重。

她說，小英政府上任以來，從各個面向著手，包含0至6歲的育兒津貼分階段提高，在今年8月起將調整至5000元，在小英政府任內也陸續增加平價托育名額、增加托育補助、降低學費；此外針對產婦產檢假、產婦配偶陪產檢及陪產假加碼至7天，更擴大補助產檢，建構安心懷孕、友善生養環境。