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陳時中公布主視覺 曲線、圓形與箭頭組成「把事做好」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今天公布競選主視覺，由灰色曲線、黑色圓型以及箭頭組成，分別代表著溝通、團結與進步，標語則是「把事做好」。陳時中表示，唯有將這三個精神整合在一起，才能真正帶動市政團隊的合作，進而把每一件事做好。

總幹事吳思瑤說明，灰色曲線代表「溝通合作」，做好城市治理，溝通與合作是第一步，不論在中央擔任衛福部長，或是爭取前進台北市政府，擔任首都的領導者，「溝通、協調、對話、合作」一直是陳時中的核心態度。衝突與對立只會抵銷能量，唯有溝通與合作才能消弭歧異，建立共識。

黑色圓形代表「整合團結」，一個小圓點，可以組成無限大的圓。吳思瑤說，陳時中要作為一個最有整合能力，最能團結台北的首都市長。沒有人是局外人，每一個市民都是我們要照顧的對象，而作為台灣發展的領頭羊，扮演國家發展火車頭的角色，陳時中也擴大整合社會各界的能量，整合北北基桃共同的需求，強化區域聯合治理的團結能量，更配合中央重要國家發展方向。

最後是不斷前進的箭頭代表「進步突破」。吳思瑤說，世界每一天都在前進，台北不只要跟上，更要追趕進度，大步向前，而進步的力量不只是行動，更要思維的進步與突破，帶領最優秀的公務部門團隊，政府與民間一起，公私協力，讓台北有大進步、大突破。

主視覺設計團隊創意總監陳彥安表示，團隊希望能貫徹陳時中最真實的樣貌，居於中道而無過之與不及，因此以較平面的符號來轉譯競選團隊對於公共事務的堅持，誠摯而不張揚的帶來市政的新氣象，陳彥安也提到，他特別拜託陳時中夫人孫婉玲為主視覺動畫即興演出背景音樂。

陳時中致詞前也秀出新的名片設計，拜託全體市民給他一個機會，把事做好。他表示在這個設計理念，非常重要的是帶入了一個環保的元素，希望用永續的精神來經營未來的市政，未來也要帶入城市美學，希望事情能夠越做越好。

陳時中說，他在年輕的時候從事公會團體活動，有一句話深深打動他，在公會服務是為了「成一事而來」，並不是要爭取一個位子，是為了把事情做好。小到在專業團體公會，大到衛生署副署長、衛福部長，到今天爭取台北市長選舉，仍然維持這個最基本的概念，就是要把事情做好。

陳時中表示，把事情做好，一開始就要溝通、整合，帶著謙卑、彎腰的心，來跟大家請託，給我們一個機會，把事情做好。再來就是合作、團結，變成同心圓，未來必然就有可能就會進步、突破。

民進黨台北市長參選人陳時中（右三）上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安（前）擔任創意總監，眾人於會中自拍合影。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（右三）上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安（前）擔任創意總監，眾人於會中自拍合影。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影
競選團隊公布主視覺，由灰色曲線、黑色圓形和綠色箭頭組成，分別代表「溝通、團結與進步」，帶動市政團隊，進而把每一件事做好。圖／陳時中競選團隊提供
競選團隊公布主視覺，由灰色曲線、黑色圓形和綠色箭頭組成，分別代表「溝通、團結與進步」，帶動市政團隊，進而把每一件事做好。圖／陳時中競選團隊提供
民進黨台北市長參選人陳時中（左）上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安（右）擔任創意總監。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（左）上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安（右）擔任創意總監。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺，由兒子陳彥安製作，身為大提琴家的夫人孫婉玲也即興演奏背景音樂。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中上午公布競選主視覺。記者曾吉松／攝影

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