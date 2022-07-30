新北地方創生微電影競爭激烈 14件入圍角逐首獎10萬元

第一屆「青春還鄉新北地方創生微電影競賽」初選結果今天公布，近70件競賽提案參與角逐，選出14件入圍提案，參賽者的領域與年齡層相當多元，有影像工作者、記者、大學老師、大學生還有高中生。首獎獎金高達10萬元，預計9月底於新北市政府頒發得獎獎項。

主辦單位台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，收到許多學校及專業影視工作者的投件，提出的拍攝企畫書內容水準及主題契合度非常高，顯見「地方創生」已成為年青人有興趣的關注議題。以「地方創生」為主題，先審後拍，讓參賽者挖掘出新北更多返鄉青年的動人創生故事。

李永萍表示，參賽者的領域與年齡層相當多元，許多學校及專業團隊來參加競賽，包括世新、北藝大、台北城市科大、台藝大、東南科大、政大、致理科大、淡江、景文科大、醒吾科大、龍華科大等。

參賽者選材非常多元，包括平溪、貢寮、金山、三芝、坪林等新北許多偏鄉，不只是「包山包海」，還涵蓋了「森川里海」。

評審郭珍弟導演表示，從題材的多樣性看到新北市地方創生的活潑現況。提案參與拍攝地方創生的團隊、製作的形式風格也很多變，展現多元背景及創意。

毛致新導演說，許多地方創生故事都很精采，在企劃階段就有激烈的競爭，非常期待一個半月後個入選團隊交出的成果。

蘇弘恩導演表示，被選中的企畫書中，除了紀錄性質的影像，也有選出劇情類、甚至實驗性質的類型，在美學上有很大的跨度。邱銘源導演指出，讓地方創生的努力透過紀錄片與傳播力量的分享，更多的堅持被看見。

「青春還鄉－2022新北地方創生微電影競賽」

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