快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北地方創生微電影競爭激烈 14件入圍角逐首獎10萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新北地方創生微電影競爭激烈，初選14件入圍首獎10萬元。圖／台灣藝術創生文化基金會提供
新北地方創生微電影競爭激烈，初選14件入圍首獎10萬元。圖／台灣藝術創生文化基金會提供

第一屆「青春還鄉新北地方創生微電影競賽」初選結果今天公布，近70件競賽提案參與角逐，選出14件入圍提案，參賽者的領域與年齡層相當多元，有影像工作者、記者、大學老師、大學生還有高中生。首獎獎金高達10萬元，預計9月底於新北市政府頒發得獎獎項。

主辦單位台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，收到許多學校及專業影視工作者的投件，提出的拍攝企畫書內容水準及主題契合度非常高，顯見「地方創生」已成為年青人有興趣的關注議題。以「地方創生」為主題，先審後拍，讓參賽者挖掘出新北更多返鄉青年的動人創生故事。

李永萍表示，參賽者的領域與年齡層相當多元，許多學校及專業團隊來參加競賽，包括世新、北藝大、台北城市科大、台藝大、東南科大、政大、致理科大、淡江、景文科大、醒吾科大、龍華科大等。

參賽者選材非常多元，包括平溪、貢寮、金山、三芝、坪林等新北許多偏鄉，不只是「包山包海」，還涵蓋了「森川里海」。

評審郭珍弟導演表示，從題材的多樣性看到新北市地方創生的活潑現況。提案參與拍攝地方創生的團隊、製作的形式風格也很多變，展現多元背景及創意。

毛致新導演說，許多地方創生故事都很精采，在企劃階段就有激烈的競爭，非常期待一個半月後個入選團隊交出的成果。

蘇弘恩導演表示，被選中的企畫書中，除了紀錄性質的影像，也有選出劇情類、甚至實驗性質的類型，在美學上有很大的跨度。邱銘源導演指出，讓地方創生的努力透過紀錄片與傳播力量的分享，更多的堅持被看見。

「青春還鄉－2022新北地方創生微電影競賽」

官網：https://regional-revitalization-film.tw

粉專：https://www.facebook.com/ntrrfilmtw

微電影

延伸閱讀

服務新北農會超過一甲子 82歲老翁獲封鎮會之寶

新北／烏來原民歷史6場走讀 帶你回到50年代樂舞時代

蘇揆纏鬥新北市府 政院細數蘇任內對新北支持：停止無謂口水戰

新北搭公車只要5元還有30條路線可選 8月1日起上路

相關新聞

獨／幼兒園標準不一遭批 新北修正退費標準與北市同步

去年5月疫情幼兒園停課，但北市可退費新北卻不能，導致新北家長相當不滿。新北市教育局目前正進行「新北市教保服務機構收費及退...

台南擴大為流浪狗裝鐵管「矯正」 議員憂「不狗道」？

台南市首創為流浪狗加掛「鐵管」為矯正器的政策，目前已矯正約352隻，預計今年再執行1700隻流浪犬，引起議員們關切，議員...

新北地方創生微電影競爭激烈 14件入圍角逐首獎10萬元

第一屆「青春還鄉新北地方創生微電影競賽」初選結果今天公布，近70件競賽提案參與角逐，選出14件入圍提案，參賽者的領域與年...

服務新北農會超過一甲子 82歲老翁獲封鎮會之寶

新北市農會今歡慶120周年，會中對農業推展有功人員頒發特殊貢獻獎，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新...

台中561處公園遊戲場合格率95% 市府：拚9月全數備查

內政部營建署公布公園綠地附設兒童遊戲設施備查調查結果，台中市3年來已完成533處遊戲場改善並取得檢驗合格，備查數達95%...

北市大稻埕煙火秀今晚登場 警：禁飛未申准空拍機

「2022大稻埕情人節──愛一直都在」活動今晚登場，轄區台北市大同警分局提醒，為避免民眾操作不當墜落，或有心人利用空拍機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。