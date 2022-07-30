聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北地方創生微電影競爭激烈 14件入圍角逐首獎10萬元
第一屆「青春還鄉新北地方創生微電影競賽」初選結果今天公布，近70件競賽提案參與角逐，選出14件入圍提案，參賽者的領域與年齡層相當多元，有影像工作者、記者、大學老師、大學生還有高中生。首獎獎金高達10萬元，預計9月底於新北市政府頒發得獎獎項。
主辦單位台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，收到許多學校及專業影視工作者的投件，提出的拍攝企畫書內容水準及主題契合度非常高，顯見「地方創生」已成為年青人有興趣的關注議題。以「地方創生」為主題，先審後拍，讓參賽者挖掘出新北更多返鄉青年的動人創生故事。
李永萍表示，參賽者的領域與年齡層相當多元，許多學校及專業團隊來參加競賽，包括世新、北藝大、台北城市科大、台藝大、東南科大、政大、致理科大、淡江、景文科大、醒吾科大、龍華科大等。
參賽者選材非常多元，包括平溪、貢寮、金山、三芝、坪林等新北許多偏鄉，不只是「包山包海」，還涵蓋了「森川里海」。
評審郭珍弟導演表示，從題材的多樣性看到新北市地方創生的活潑現況。提案參與拍攝地方創生的團隊、製作的形式風格也很多變，展現多元背景及創意。
毛致新導演說，許多地方創生故事都很精采，在企劃階段就有激烈的競爭，非常期待一個半月後個入選團隊交出的成果。
蘇弘恩導演表示，被選中的企畫書中，除了紀錄性質的影像，也有選出劇情類、甚至實驗性質的類型，在美學上有很大的跨度。邱銘源導演指出，讓地方創生的努力透過紀錄片與傳播力量的分享，更多的堅持被看見。
「青春還鄉－2022新北地方創生微電影競賽」
官網：https://regional-revitalization-film.tw
粉專：https://www.facebook.com/ntrrfilmtw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言