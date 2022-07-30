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服務新北農會超過一甲子 82歲老翁獲封鎮會之寶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，從14歲開始為農會服務至今，已超過68年，今獲得特殊貢獻獎，更被盛讚是鎮會之寶。記者李定宇／攝影
82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，從14歲開始為農會服務至今，已超過68年，今獲得特殊貢獻獎，更被盛讚是鎮會之寶。記者李定宇／攝影

新北市農會今歡慶120周年，會中對農業推展有功人員頒發特殊貢獻獎，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，從14歲開始為農會服務至今，已超過68年，今獲得特殊貢獻獎，更被盛讚是鎮會之寶。

新北市農會前身為台北廳農會，創立於民國前9年，為我國最早設立的農會之一，該會為慶祝創立120周年紀念，規劃一系列慶祝活動，今日於板樹體育館舉辦新北市各級農會第38屆桌球友誼賽，開幕典禮上除發表新北市農會創會120周年紀念特刊，新北市長侯友宜及與會貴賓也為農業推展有功人員頒發特殊貢獻獎以表揚付出。

今日頒發特殊貢獻獎，表揚多年來新北市農會於農業產銷與各項業務績優有功人員，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，工作期間從不懈怠，對他來說農會就像是他第二個家，因此退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，協助農會包裝農產品，每天一早準時8點到農會報到，前後在農會服務達68年。

此外，他兒子廖克明也在爸爸的邀請下，加入新北市農會大家庭，擔任法律顧問，持續為新北市農民服務。

新北市長侯友宜表示，農業是所有產業的根基，只有顧好農業，才能讓各行各業穩健發展，因此新北市各級農會是市府最重要的夥伴，不僅是第一線農業推廣人員，更肩負服務鄉里的任務，未來市府將與各級農會更加密切合作，戮力發揚光大新北市優質農特產品，一同販售健康給大家。

今日新北市農會邀請新北市各級農會聘任、選任人員及新北市政府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金等各機關參加。記者李定宇／攝影
今日新北市農會邀請新北市各級農會聘任、選任人員及新北市政府、農委會、農業金融局、全國農業金庫銀行、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會及財團法人農業信用保證基金等各機關參加。記者李定宇／攝影
新北市農會為慶祝創立120周年紀念，今日於板樹體育館舉辦新北市各級農會第38屆桌球友誼賽，開幕典禮上發表新北市農會創會120周年紀念特刊。記者李定宇／攝影
新北市農會為慶祝創立120周年紀念，今日於板樹體育館舉辦新北市各級農會第38屆桌球友誼賽，開幕典禮上發表新北市農會創會120周年紀念特刊。記者李定宇／攝影

新北市長 農會 侯友宜

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