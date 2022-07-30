服務新北農會超過一甲子 82歲老翁獲封鎮會之寶

新北市農會今歡慶120周年，會中對農業推展有功人員頒發特殊貢獻獎，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，從14歲開始為農會服務至今，已超過68年，今獲得特殊貢獻獎，更被盛讚是鎮會之寶。

新北市農會前身為台北廳農會，創立於民國前9年，為我國最早設立的農會之一，該會為慶祝創立120周年紀念，規劃一系列慶祝活動，今日於板樹體育館舉辦新北市各級農會第38屆桌球友誼賽，開幕典禮上除發表新北市農會創會120周年紀念特刊，新北市長侯友宜及與會貴賓也為農業推展有功人員頒發特殊貢獻獎以表揚付出。

今日頒發特殊貢獻獎，表揚多年來新北市農會於農業產銷與各項業務績優有功人員，其中82歲廖嘉輝在農會服務51年，服務期間負責配送全新北農藥至各農會，工作期間從不懈怠，對他來說農會就像是他第二個家，因此退休後至今也仍到新北市農會擔任志工，協助農會包裝農產品，每天一早準時8點到農會報到，前後在農會服務達68年。

此外，他兒子廖克明也在爸爸的邀請下，加入新北市農會大家庭，擔任法律顧問，持續為新北市農民服務。