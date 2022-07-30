松山機場遷建答案是「可以」 柯文哲：要有配套措施

對於台北市副市長黃珊珊稱內湖交通最大的問題是松山機場，也引起遷建松山機場的議題。台北市長柯文哲上午參加福林國小「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮受訪指出，這是大題目，松機要搬，答案是可以。

柯文哲也說，但有個問題，松機遷建，就要用桃機當出入，包括到離島，這樣桃機第三跑道一定要蓋好，還有第三航廈，還有到桃園機場快捷的交通，柯文哲說，這故事很長，專案會議可以講一個鐘頭。

柯文哲指出，如果當年高鐵往西移5公里，也就是青埔站移5公里，直接到中正紀念堂，這樣台北到桃園機場只要17 分鐘，如果這樣，恐怕連機場捷運線都不用蓋，機場捷運線如果要蓋，要把那個土地開發和機場捷運的功能合在一起，要每一站停，這很困難，同一條軌道上要直開的、要每站停的，設計上相當困難。

柯文哲說，答案是這樣，松山機場理論上可以廢掉，但先決條件是桃園機場要能把松山機場的功能取代，要怎麼做，這有SOP，這一個是國家層面的題目，他認為可行但要有配套措施。