台中561處公園遊戲場合格率95% 市府：拚9月全數備查

內政部營建署公布公園綠地附設兒童遊戲設施備查調查結果，台中市3年來已完成533處遊戲場改善並取得檢驗合格，備查數達95%居全國之冠，躍升六都第二，且遠高於全國平均值61%。

依據衛生福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」公園綠地附設兒童遊樂設施，設計、製造、安裝、檢查及維護都須符合國家標準規範，並經主管機關審核完成備查，防止兒童發生意外。另各縣市政府應針對2017年1月25日前已設置的兒童遊戲場設施，辦理檢驗及改善。

建設局長陳大田說，全是列管公園綠地附設兒童遊戲設施共561處。盧市府上任之初，台中僅完成備查24處，完成備查比率僅有5.2%，六都倒數第二。

陳大田說，經3年努力，目前533處遊戲場改善完成並取得檢驗合格報告，備查比例提升至95%，今年九月將全數改善完畢，比中央規定明年1月24日前完成備查，提前達標。

陳大田説，市府跨局處體檢台中市公園綠地遊戲場，規範設計研擬改善策略、遴聘專家指導，經費超過14億元。除提升備查數量，另多次與公民團體、民意代表、地方民眾討論，舉辦設計工作坊及系列活動，期待一同打造更好玩、有特色、具挑戰性及療癒感的公園綠地。