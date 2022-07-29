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新北搭公車只要5元還有30條路線可選 8月1日起上路
新北市交通局今天舉行「有緣新北~公車5元走透透」記者會，新北市長侯友宜宣布自8月1日起，新北市30條行經觀光旅遊景點路線公車，每段票5元，就能暢遊新北，盼透過活動帶動在地觀光、鼓勵民眾利用大眾運輸遊玩。
交通局長鍾鳴時表示，「有緣新北~公車5元走透透」由新北市15家公車業者推出30條行經觀光旅遊景點路線的公車，班次充足，每段票原本要15元，現在刷電子票證只要5元超低優惠價就可以暢遊新北之外，服務品質和車輛清潔消毒更完全不打折，要讓民眾安心來搭公車出遊，也振興觀光旅遊、刺激地方經濟。
觀光旅遊局從中更精選出「TOP 10親子輕鬆迺新北」主題路線，包括「平溪十分療癒遊」、「萬金石啖鮮戲水」、「新烏有氧森呼吸」、「三鶯手感私旅」、「貢寮瞰海忘憂」、「深石坪找茶趣」、「五股（夏綠地）八里玩藝術」、「水金九訪幽古」、「猴硐散步樂」、「淡水夕景古蹟遊」等，還可以搭公車輕鬆參加新北市夏日一系列的精采活動，如「淡水漁人舞台」、「八里城市沙雕展」、「礦山藝術季」、「金山中角灣衝浪體驗活動」等。
此外，還結合十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館和在地近50家觀光工廠、商家提供文創商品、特色美食、伴手禮、農特名產等優惠價。
交通局提醒，「有緣新北~公車5元走透透」限刷悠遊卡、一卡通等電子票証，才享有每段票5元優惠價，計畫搭公車出遊的民眾，出門前可以查看大台北公車網站的「有緣新北」專區，查詢班次時間等相關資訊。
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