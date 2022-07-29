中市府公布大廈充電站指引卻撤補助 市府：先公後私

台中市議會今進行專案報告，議員黃守達、林祈烽指出，市府都發局5天前才發布「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」協助解決公寓大廈電動車的充電困境，但環保局卻取消了的公寓大廈設置「電動汽車充電站」補助，他說，市府節能減碳政策矛盾相悖，令人不解。

黃守達質疑，環保局2020年放寬公寓大廈設置「電動汽車充電站」補助條件，公寓大廈設置電動汽車充電站無須向外開放，化解社區疑慮，每站最高補助5萬元鼓勵設置充電站。但今年度台中市電動汽車充電站設置補助計畫取消公寓大廈管委會的申請資格，僅公務機關與停車場業者申請，台中低碳政策要走回頭路嗎?建議比照雙北設立輔導團，協助社區會勘諮詢。

市府環保局指出，2015年至今已補助132座電動機車、44座電動汽車充電站設置，其中公寓大廈有77座電動機車充電站及10座電動汽車充電站。環保局明年度預算也編列700萬元，推廣電動車充電站設置所需，但「先公後私」。另普及充電站設置，環保局持續補助各單位，適時調整補助對象與金額。

都發局說，中央修法，規定新建公寓大廈規劃設計階段須預留電動車輛充電設備。台灣電力公司針對「EMS電能管理系統」訂定相關設置規則，專設電表、專用電價提供予用電需求高且訂有契約容量的用戶，已有配套。另協助舊公寓大廈住戶，都發局7月25日已發布「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」以利社區共用停車空間，或車主購置電車設專有或約定專用車位充電。

經統計，公寓大廈申請多以電動機車充電站為主，停車位多個人專屬，且民眾購車時部分車商即會贈送充電樁並協助安裝，故申請補助需求低，因此於去年中取消公寓大廈設置電動汽車充電樁補助，優先著重補助供大眾使用的停車場設置電動汽車充電站，以符合民眾使用需求。