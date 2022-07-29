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汐止城中里紫薇大道花盛開 四色花點綴好美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區城中里茄苳溪防汛步道，經里長廖福賢及志工在沿線種了一、兩百棵紫薇，每年盛開真的好美，成了紫薇大道。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區城中里茄苳溪防汛步道，經里長廖福賢及志工在沿線種了一、兩百棵紫薇，每年盛開真的好美，成了紫薇大道。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的茄苳溪防汛步道，這幾年城中里長廖福賢及志工在沿線種了一、兩百棵紫薇，每年盛開真的好美，成了紫薇大道，現在正好是盛開期，看的到粉紅、桃紅、粉紫色、白色等四種顏色的紫薇花開，讓散步民眾沿途賞花都說好美。

城中里長廖福賢表示，城中里的紫薇步道就在茄苳溪步道這裡，里辦公處種了很多的紫薇，現在已經在盛開中，很感謝志、義工大家一直在幫忙除草、拔草、澆水，歡迎大家有空可以來賞花，紫薇種了很多的顏色有紫色、粉紅、白色、桃紅色的都有，當初在種的時候就選了很多不同的品種，沿著步道種了一整排，現在都陸續在開花了。

目前紫薇正在盛開，尤其桃紅色及粉色花開，開了一整排，看過去就好像紫薇花牆，生態好，景觀也好，志工說，今年夏天特別熱，大概兩天就要澆一次水，雖然辛苦，但是聽到民眾經過說花很美，感謝志工，就覺得一切很值得。但還是希望遛狗的民眾能夠配合清狗便，不然，在除草時可能踩到或碰到，真的很不好，希望好的環境大家一起維護，現在紫薇花開真的很美，歡迎大家來散步賞花。

賞花 汐止 義工

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