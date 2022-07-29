長期久佔停車難 汐止大同路增近百收費車格

汐止區大同路三段居住人口越來越多，只是沿線停車格因為沒有收費，遭人長期佔用，不少民眾反應找不到停車位，所以，新北市政府在沿線新做人行道完成後，也做整體規劃，除了新增汽車格45格，再加上原有的46格，8月1日開始，近百格汽車格開始收費停車，紓解當地停車需求。

保安里長蘇宗吉說，之前大同路三段路邊的公共停車空間常有中古車買賣車輛長期佔用、也有民眾會將機車停在路邊佔用停車位，很感謝這次市府交通局為了公平共享停車位及使用者付費原則，畫設停車格收費管理，希望能杜絕長期佔用，也讓更里民們有地方停車。

新北市議員廖先翔表示，大同路三段大概從長安派出所到大安街口這一段的路邊收費停車格，收費模式是從早上八點到晚上六點，採計次收費一次60元，假日不收費，原則上上班族早上八點出門大概六點之後才回家，來使用這些車格是完全不會被收到費用的，停一天的話就是60元，而收費最主要的目的就是希望所有路邊收費停車的車格都能夠公平的讓每個市民都有使用的機會。

廖先翔指出，以目前新增畫設的路段，之前是白線但是卻都長期被固定的車輛使用，造成一般上班族開車回來很難找到停車位停車，希望引進合理、收費低廉的收費制度，能夠讓附近民眾有機會公平的使用汽車格。這個案子大概從今年三、四月份就在討論，包括前方大同路人行道在做前瞻預算的時候也有一併規劃，施作的時候就有跟民眾說到時候會收費，有長達四個月的宣導期，這次規劃的收費車格數量接近一百格，應該能滿足週邊民眾的停車需求。