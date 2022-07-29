萬里區打卡新景點 風櫃嘴記憶中的紅磚房

萬里山區的風櫃嘴一直是單車愛好者必挑戰的路線之一，而隱身於這條路線上，昔日煤礦盛產時期曾經風光一時的物資集散據點「記憶中的紅磚房」，近日在新北市政府城鄉局及萬里區公所的協助下，由致理科大師生重新整理打造為民眾休憩場所，賦予紅磚房新的生命，讓萬里山區觀光又增一大亮點。

炎炎夏日，戶外休閒，不是泡在水裡就是想往山上走走避暑，在知名的單車挑戰路線，風櫃嘴路線附近，有一處「記憶中的紅磚房」，是昔日煤礦盛產時期的物資集散據點，近來在新北市府城鄉局及萬里區公所的協助下，由致理科大師生，將原本廢棄的紅磚房重新整理打造為民眾休憩場所，賦予老屋新生命，也記錄下耆老的共同記憶。

地主女兒郭小姐說，訪問過很多耆老，他們講解當時當地發展的歷史與成長記憶，這次透過致理科大多媒體設計系及行銷管理系學生們，與社區規劃師動腦激盪，將具有文化與歷史意義的紅磚房，結合在地情感說出早期礦工文化故事，就是期許前來探訪的年輕一輩，能有感前人奮鬥故事，並對台灣在地歷史脈絡有進一步認識。

萬里區長粘雪琴表示，這個記憶中的紅磚房，在40、50年代是在地人耳熟能詳的知名地標，而雙興煤礦盛產時，還吸引外地礦工家庭移居於此，形成熱鬧的在地聚落，但在60年代以後社會結構改變，社區人口外移，導致記憶中的紅磚房逐漸沒落，近年來區公所為均衡山區與海線發展，積極復興與推廣山線景點，經過整理的紅磚房，除了發揮文化、歷史意義，也將作為新單車驛站，供民眾休憩，更讓萬里的山區觀光又增一大亮點。