快訊

針對波洛西？共軍明於福建平潭實彈射擊 國防部回應了

獨／找到台中滷味攤槍擊案兇手 家屬向死者稟報2次才聖筊

瑞芳深澳漁港開闢新路 救災救援更及時

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區深澳漁港旁的聯外道路暨休憩空間近日已改善完工，打造安全又舒適的環境。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區深澳漁港旁的聯外道路暨休憩空間近日已改善完工，打造安全又舒適的環境。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區深澳漁港旁的聯外道路暨休憩空間近日已改善完工，今(29)日由市府民政局和市議員林裔綺及多位里長前來參加開幕儀式，未來經由聯外道路除可以縮減5分鐘的救援車程，增加黃金救援時間外，周邊的綠美化也可提升居住品質，打造安全又舒適的環境。

民政局長柯慶忠表示，深澳市民活動中心對面的觀海亭因地震原故結構已損壞，加上深澳漁港是東北角知名景點，遊客眾多，以及救援之及時性，因此開闢6米的聯外道路，以利進出，解決入口狹窄，大型車無法進出等問題。

區公所主任秘書童冠璋，感謝市府民政局和工務局的協助，加上市議員林裔綺的幫忙開闢新路，讓原本的車程大幅減少，增加救援時間，現場也有許多民眾參加開幕儀式，里民也大讚以後不用繞遠路倒垃圾，救災車輛進出也更加快速安全。

瑞芳 員林 綠美化

延伸閱讀

貢寮區11里好讚！ 全數「五星級」認證全壘打

深坑第二市民活動中心翻新重啟 滿足多元課程空間

他17年的思念終與妻攜手海葬 新北環保葬現已破萬人

瑞芳運動公園總體檢 八月中將進場改善

相關新聞

柯文哲被要求自付雙城論壇預算 陳世軒：將捐款力挺

台北市長柯文哲上周剛舉辦完台北上海雙城論壇，卻被台北市議會要求自行支付舉辦的費用約95萬。新北市議員參選人陳世軒表示，他...

獨／幼兒園標準不一遭批 新北修正退費標準與北市同步

去年5月疫情幼兒園停課，但北市可退費新北卻不能，導致新北家長相當不滿。新北市教育局目前正進行「新北市教保服務機構收費及退...

萬里區打卡新景點 風櫃嘴記憶中的紅磚房

萬里山區的風櫃嘴一直是單車愛好者必挑戰的路線之一，而隱身於這條路線上，昔日煤礦盛產時期曾經風光一時的物資集散據點「記憶中的紅磚房」，近日在新北市政府城鄉局及萬里區公所的協助下，由致理科大師生重新整理打造為民眾休憩場所，賦予紅磚房新的生命，讓萬里山區觀光又增一大亮點。

台北市大同、萬華區傍晚停電 3644戶受影響

台北市大同區和萬華區今天下午5點左右發生停電意外，共3644戶受影響。台電表示，因高壓電纜故障，已在晚上七點左右全數復電...

新北搭公車只要5元還有30條路線可選 8月1日起上路

新北市交通局今天舉行「有緣新北~公車5元走透透」記者會，新北市長侯友宜宣布自8月1日起，新北市30條行經觀光旅遊景點路線...

中市府公布大廈充電站指引卻撤補助 市府：先公後私

台中市議會今進行專案報告，議員黃守達、林祈烽指出，市府都發局5天前才發布「台中市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」協助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。