瑞芳深澳漁港開闢新路 救災救援更及時

瑞芳區深澳漁港旁的聯外道路暨休憩空間近日已改善完工，今(29)日由市府民政局和市議員林裔綺及多位里長前來參加開幕儀式，未來經由聯外道路除可以縮減5分鐘的救援車程，增加黃金救援時間外，周邊的綠美化也可提升居住品質，打造安全又舒適的環境。

民政局長柯慶忠表示，深澳市民活動中心對面的觀海亭因地震原故結構已損壞，加上深澳漁港是東北角知名景點，遊客眾多，以及救援之及時性，因此開闢6米的聯外道路，以利進出，解決入口狹窄，大型車無法進出等問題。

區公所主任秘書童冠璋，感謝市府民政局和工務局的協助，加上市議員林裔綺的幫忙開闢新路，讓原本的車程大幅減少，增加救援時間，現場也有許多民眾參加開幕儀式，里民也大讚以後不用繞遠路倒垃圾，救災車輛進出也更加快速安全。