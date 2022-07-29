表彰父愛 平溪區公所到府表揚模範父親
父親節是一個充滿感恩的日子，平溪區公所在父親節前夕，今(29)日特別到模範父親府上拜訪致意，並帶著侯市長的匾額、禮券、禮品以及各界民意代表的禮物，給予平溪區的模範父親滿載無盡的祝福，並讓這些模範父親們留下不同凡響的回憶。
今年由新寮里的胡聯勝代表平溪區參加市級模範父親表揚活動，胡先生現年67歲，早年任職於台陽煤礦擔任17年的測量員，後來因熱心里內事務，也擔任了第12屆及13屆的當時新寮村的村長，人生閱歷相當豐富。
胡聯勝透過朋友介紹與妻子張秀錦相識，進而結為夫妻，夫妻倆對於兒女的成長過程也極為重視，不畏艱苦共同為家庭努力奮鬥、養育子女，從兩人互動中不難看出鶼鰈情深，真得是很羨煞旁人
夫妻二人一起打拼養育2個兒子，在忙碌生活中替自己與家人創造幸福，在樸實中滿足地過日子，也使孩子們快樂地成長，使孩子們在成長過程中獲致家庭中所帶來的溫暖；胡先生的二個兒子都非常孝順。胡先生為家庭辛勞付出，胼手胝足帶著兩個兒子長大成人，值得感佩，因此獲選為平溪區市級模範父親代表。
平溪區長曾繁盛說，父愛的偉大在於父親是支持家庭的梁柱，帶給子女榜樣與安全感，是一種前行的動力，成為家人最堅實的後盾，並為家庭默默付出，而在父親節特別的日子，懷抱著感恩的心，向我們最偉大的父親說「辛苦了，父親節快樂!」
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