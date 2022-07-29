獨／幼兒園標準不一遭批 新北修正退費標準與北市同步

去年5月疫情幼兒園停課，但北市可退費新北卻不能，導致新北家長相當不滿。新北市教育局目前正進行「新北市教保服務機構收費及退費標準」修正草案，新修正內容包括就讀超過3分之2不退費、幼兒遭不當管教可退費及連續未到校5天可退費，新標準上路後條例更趨對家長有利、與北市同步，讓新北6萬家庭享相同待遇。

新北市約有6萬幼童就讀私立幼兒園，去年5月因疫情因素中央宣布幼兒園停課，但北市的幼兒園退費標準是就讀達超過3分之2約15周以上不退費、新北則是就讀8周以上不退費。去年2月後開學的幼兒園，5月遇上疫情停課，剛好時間落在開學8周以上、15周以下，因此北市家長可獲得退費，新北家長卻不能，引發新北家長不滿。

由於雙北為共同生活圈，稍微的差別待遇都會引起民眾的怨言，新北市教育局為更趨於其他縣市相同辦法，目前正進行「新北市教保服務機構收費及退費標準」修正草案，將就讀達8周以上不退剩餘學費的規定，修正成學期3分之2以上。

另外，台灣常有農曆過年或其他連假，可能連假長達5天，而台北市規定幼兒園連續5天未上課可退費、新北則是7天不上課才退費，同樣讓家長有所怨言，因此草案也將7天修正為5天。

而過往全台各地經常發生教保員管教不當案例，老師犯錯使家長不願讓幼童繼續就讀，卻因退費標準規範無法退費，讓教育團體認為對家長不公平，因此草案也修正若學童因教保員管教不當，待教保員確定被裁罰後，家長可獲退回未就讀期間學雜費，不受其它規範。

新北市議員劉美芳表示，曾有家長反映幼兒園因疫情需留任老師為理由，藉機調漲學費，認為教育局若遇類似家長反映，因詳細調查幼兒園調漲學費動機。

議員參選人、前國小專輔老師高乃芸則說，養孩子負擔很重，因此家長才會很在意退費辦法，認為教育局應從本質上著手，也就是增加公托名額才能徹底解決家長負擔，整個新北只有2萬名額真的不夠。

教育局對此表示，由於雙北為共同生活圈，兩市政策應趨於一致，讓雙北市民皆有公平對待，本次草案修正內容更趨於對家長有利、與其他縣市相同，藉以減少民怨產生，修正草案待送法制局通過後，預計最快年底即可上路實施。