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新北培育220名路老師 動手玩教材提升長者道安觀念
高齡長輩由於身心理退化，以及用路習慣不佳等因素，發生交通安全事故比例增加。新北市社會局為提升高齡道安，培訓220名路老師和800名社區道安推廣員，深入社區培力12萬名志工成為守護員，透過道安教材的發想和動手做，以寓教於樂的方式，提升高齡長輩的道安觀念，守護長輩的健康和安全。
「行經沒有號誌的路口要怎麼辦？」「晚上出門要穿什麼樣的衣服？」路老師陳嫣姿、黃淑惠在新莊中華培愛據點與長輩宣導道安，長輩異口同聲地說：「行經無號誌路口要先停落來，看無車再行；晚上要穿亮一點的衣服。」
擔任中華培愛據點主任的陳嫣姿表示，據點從周一到周五，提供社區亞健康的高齡長輩透過動健康、音樂律動、排舞等，以延緩長輩失智失能，但因地點就位在車水馬龍的中正路上，每次上、下課都要一再地提醒叮嚀，尤其長輩中有位高齡97歲的楊賴省，更要由志工護送。
陳嫣姿說，以往的道安宣導都是看影片，但這2年社會局和交通局採用設計動態教案，尤其教材是由學生和志工引導長輩一起動手做，像是道安大富翁，長輩在動手做已經有了觀念，在遊戲中又加強了記憶，提高他們外出的道安意識，減少事故的發生。
社會局老人福利科長林妏燕表示，新北老年人口每年以3萬多人增加，目前已突破65萬大關，約占全市人口比16％，高齡交通事故以機車65％居多，步行22％，分析肇事原因，騎機車未依規定讓車、走路未依規定走行人穿越道，而這些原因都跟高齡身心理退化或個人習慣有關。
林妏燕說，社會局除到廟口、公園、社區照顧關懷據點等定點宣導外，更以行動銀髮俱樂部深入偏區教育，以體驗式教具、桌遊、編製交通安全宣導歌，透過青銀共融，由年輕學子教長輩一起製作教案，分享交通安全知識，甚至家庭看護工或長照機構照服員也都一併宣導。
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