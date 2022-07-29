議會查陳信瑜案索資未果 修訂準則促北市府配合

中央社／ 台北29日電

北市議會設專案小組清查勞動局長陳信瑜涉行政不中立，但北市府未提供細項，專案小組今天訂定調資料準則草案送大會審議，若通過市府需依建議訂新版本，讓調資料程序明確化。

台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立及不當使用特支費等爭議，台北市議會5月4日決議組專案小組調查，由各黨共指派9名議員組專案小組，並陸續開會。專案小組今天在台北市議會民政委員會召開第4次會議。

專案小組表示，議會曾多次向北市府調閱索取局處首長特別費資料，但市府遲未提供細項，市府指稱是依民國104年訂定各局處提供議會及議員資料處理指引，引發議員不滿。

專案小組經討論，決定依104年版本，修正包含基本處理原則、個別資料公開方式及時間、涉特定個人資料處理方式等細項，並增加若北市府官員針對議會及議員索取資料及答詢，有說謊不實或拒答覆，建議北市府研訂內部懲處規定。

專案小組表示，因104年版本由北市府訂定，北市府指稱屬內部規範，對外不生效，經要求曾修改2次，但仍不滿意內容，決定以104年版本為基準，修訂內容後提出議會及議員調閱資料處理準則草案。

專案小組指出，訂定調閱資料處理準則草案，確認文字後，預定8月9日送議會大會審議，若通過，準則草案將送北市府研議訂定新指引，並依議會建議列為行政規則，北市府日後若制定或修正內容須送議會備查，讓議會了解相關資訊，並讓調閱資料明確化。

北市 陳信瑜

延伸閱讀

陳信瑜答詢用台語 議員酸：好像看到陳水扁現身

北市勞動局長陳信瑜口頭請辭 黃珊珊：支持她捍衛清白

被控不實核銷首長特別費 陳信瑜：已向柯文哲口頭請辭

疑涉貪昨20萬交保 北市勞動局長陳信瑜：已口頭請辭 續捍衛清白

相關新聞

被控不實核銷首長特別費 陳信瑜：已向柯文哲口頭請辭

台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費，台北地檢署昨依貪汙罪命陳20萬元交保。陳信瑜上午出席市議會勞動局長特支費專案...

澎湖廁所被曹格妻子怨「髒亂」縣長親上火線回應

歌手曹格妻子吳速玲出遊澎湖，分享時提及廁所簡陋讓她白眼翻不完。這番評論引起縣長賴峰偉重視，立即要求環保局及旅遊處著手調查...

影／被批停滯不前 侯友宜：已成長蛻變、歡迎回來看看

行政院長蘇貞昌昨天批評，新北市政策都停滯不前。新北市長侯友宜表示，歡迎蘇院長有空常回到新北市來走一走、看一看，這幾年的新...

新北培育220名路老師 動手玩教材提升長者道安觀念

高齡長輩由於身心理退化，以及用路習慣不佳等因素，發生交通安全事故比例增加。新北市社會局為提升高齡道安，培訓220名路老師...

柯文哲被要求自付雙城論壇預算 陳世軒：將捐款力挺

台北市長柯文哲上周剛舉辦完台北上海雙城論壇，卻被台北市議會要求自行支付舉辦的費用約95萬。新北市議員參選人陳世軒表示，他...

陳信瑜答詢用台語 議員酸：好像看到陳水扁現身

台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立、濫用特別費爭議且市府拒不提供議員索資，台北市議會5月組成跨黨派專案小組，上午舉行第四次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。