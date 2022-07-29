柯文哲被要求自付雙城論壇預算 陳世軒：將捐款力挺

台北市長柯文哲上周剛舉辦完台北上海雙城論壇，卻被台北市議會要求自行支付舉辦的費用約95萬。新北市議員參選人陳世軒表示，他將減少3面帆布的預算共10萬元，並全數捐出，讓做事的人做對的事，不再被藍綠惡鬥的意識形態給綁架。

陳世軒表示，他討厭中國對台灣的不友善，但是不代表應該抹紅懲罰想做事的市長，「平心而論，台灣與對岸真的不需要對話了嗎？」他也痛批，這不是他所崇尚的新政治文化，「衷心期盼，藍綠惡鬥可以休矣，抹紅白色不能解決問題！」

陳世軒指出，參加選舉到現在，他一向都認為市政府跟市議會的目標相同，都是為市政推動和市民服務的府會合作，這是城市進步發展永續的基礎題， 看到市議員如此對待市長，讓他驚訝不解，「我承諾，不管年底選舉結果新北首長是侯友宜還是林佳龍，如果要辦兩岸的論壇甚至到對岸的訪問，我將在議會力挺、全力支持。」

陳世軒說明，柯文哲為了城市的永續與後代子孫，堅守財政紀律，四年還債579億，結果現在換來的結果是市長夫人要掏腰包95萬自行買單雙城論壇的費用，簡直是世界奇觀。

陳世軒表示，他深知青年參政籌措經費非常辛苦，但是，他看到陳佩琪秀出他的存摺支持先生，很感動也很感慨，他願意支持對的事情，決定減少3面帆布的預算支出，共10萬元的費用，未來台北市若有開設捐款專戶支應雙城論壇活動的舉辦，會將10萬元全數捐出，讓做事的人做對的事，不再被藍綠惡鬥的意識形態給綁架。