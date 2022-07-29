陳信瑜答詢用台語 議員酸：好像看到陳水扁現身

台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立、濫用特別費爭議且市府拒不提供議員索資，台北市議會5月組成跨黨派專案小組，上午舉行第四次會議，專案小組訂出索資準則草案，8月9日將送大會審議，若通過，未來針對議會索資，市府將有行政規則可循。

陳信瑜是先遭爆行政不中立、上班時間替黃珊珊輔選，還洩漏勞動檢查資料給民眾黨立委開記者會，特別費也超額，議會專案小組要求台北市政府提供首長特別費明細等相關資料，但上次第三次開會時，北市府仍不提供，陳信瑜前天則是因不實核銷首長特別費，被台北地檢署依貪汙罪嫌約談，以20萬元交保。

陳信瑜上午列席時，針對議員的質詢，不時以台語回答，稱要捍衛自己清白，游淑慧問她為何用台語，陳信瑜卻反嗆議員不要做政治秀，「用什麼語言，要尊重我」。游淑慧反酸，感覺好像看到陳水扁現身。

議員鍾沛君也說，陳信瑜的特別費有很多瑕疵，但沒聽到她有任何道歉，如果3個月前如實答覆議會索資，議會就不需成立跨黨派小組，花這麼多時間在她身上。希望這次擬了索資草案，未來市府哪些資料可提供議員，有相關依循，以免再吵來吵去。

對於索資，因104年北市府有訂過內規，包括索資基本處理原則、會計憑證等與統計法令等調查及個別資料公開方式及時間、涉及特定個人資料處理方式等細項。北市議會法規室指出，議會依此內規，已訂定新的索資處理準則草案。

專案小組上午經過討論，決議將此草案，送大會討論，通過後再由北市府依此草案訂定新的行政規則，送議會備查。