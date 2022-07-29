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柯文哲執政8年成果展宣傳不力 議員批點閱數才百人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北城市博覽會將於8月27日開展，議員許家蓓質詢指出，距離城覽會剩不到1個月，網路宣傳卻幾乎無聲無息。圖／翻攝自議會網站。
台北城市博覽會將於8月27日開展，議員許家蓓質詢指出，距離城覽會剩不到1個月，網路宣傳卻幾乎無聲無息。圖／翻攝自議會網站。

台北城市博覽會將於8月27日開展，除了用二備金辦柯文哲市長執政八年的成果展挨批之外，議員許家蓓指出，距離城覽會剩不到1個月，光總宣傳費就花上千萬，但網路宣傳卻幾乎無聲無息。僅有零星市府局處在臉書張貼文宣，但按讚人數僅個位數、十位數，效果慘不忍睹。對此，觀傳局長劉奕霆指出，已請網紅做合作案，正進行中，這一、二周就會有明顯成果。

許家蓓指出，她調資料發現，城博會的宣傳預算分為兩個部分，分別是「規畫預算」及「執行預算」，規畫預算由研考會委外花費429萬進行，再由觀傳局花費880萬執行，光是規畫總宣傳預算就花費1200多萬。原本預計7月辦記者會，也不了了之。

許家蓓說，要在展前兩個月強力宣傳、找KOL行銷、拍宣傳影片等，到現在都還看不到。但反觀6月的基隆城博會，早在4月就已經釋出宣傳影片，並透過網路、電視播送，光是YT平台就有近四十萬人觀看。而台北市目前僅在城博會官網放4支影片，影片內容不僅沒提到城博會，點閱數更只有少少百人，且為何不提早宣傳？

許家蓓指出，基隆城博會的規模比台北大，但花的錢卻比台北市少。反觀台北市光是宣傳預算就花費上千萬，卻未積極宣傳。她提醒，這次城博會是柯市長的8年成績單，若辦不好的話丟臉的也是柯文哲，應盡快宣傳行銷，而不是大撒幣卻達不到預期效果。

城博將在8月27日至9月16日在花博舉行，劉奕霆指出，城博是觀傳局主責，三大展區針對各局處成果，已經有跟網紅做合作，案子都在進行中，這一、兩周就會有明顯成果，捷運燈箱、廣告都將開始。另外，主視覺也已經定案，相關資訊影片內容也會推出，會讓更多市民知道。

至於為何沒有提早宣傳？研考會主委黃銘材指出，已經有規畫，初期是海報，各局處透過官網做規畫，觀傳局也有整體計畫，包括各機關推出成果，最密集規畫應會從本周已經開始，會有專屬的城博官網上線，市政內部、外部管道都會進行宣傳。

觀傳局 北市 網紅

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