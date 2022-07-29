林志穎自撞、電動車燒過頭 大樓設充電樁出現反對聲音

台中市電動車充電樁需求與日俱增，市議員朱暖英指出，藝人林志穎開電車自撞引起火燒車、人重傷的憾事，讓社區大樓安裝充電樁大有疑慮，她認為不能只衝數量，還要加強充電樁安全規範。都發局長黃文彬說，安全是首要，希望在社區的充電樁，把電量、消防等納入考量。

朱暖英說，就小地方來看，在社區大樓內安裝充電樁，可以方便車主就近充電，但也有住戶擔心，老化車用電池過度充電，可能引發車輛自燃，造成公共火警，而拒絕安裝。

她說，藝人林志穎日前開電車自撞，火燒車的意外觸目驚心，且難以撲滅。她問都發局等單位有沒有留意到，台中市的充電樁有沒有過充安全斷電系統及電池自燃專用的消防設施，防止電車越灑水撲救，火勢會越燒大的問題。

朱暖英說，若從大的層面來看，車輛充電並不像充手機一樣，是要配置大電力的系統。這些直流電快充系統的密度要是增加，會不會干擾到一般社區用電，導致社區斷電，須有風險評估。

她說，令人擔心的是專案報告幾乎聚焦在充電樁數量的增加，卻沒有提及任何安全檢查規範的法源問題，只提到公設車樁歸交通局，私設車樁歸都發局，但安全檢查問題歸誰?朱暖英要求，必須連帶安全風險控管問題全盤思考，內外安全兼顧，不要追求數字美化，瞻前卻不顧後。