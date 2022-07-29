北市勞動局長陳信瑜口頭請辭 黃珊珊：支持她捍衛清白

台北市政府勞動局長陳信瑜被質疑濫用特別費遭調查，她表示今天已口頭請辭。台北市副市長黃珊珊今天說，陳信瑜現在是被調查不是被定罪，根據無罪推論原則她不做事先臆測，靜候結果，也支持陳信瑜捍衛清白。

調查陳信瑜相關案件的台北市議會專案小組上午開會，陳信瑜列席，她在會議前接受媒體聯訪時表示尊重檢調，她昨天已向台北市長柯文哲口頭請辭，辭職不代表做錯事，會持續捍衛清白，一定為清白奮鬥到底。。

黃珊珊說，台北市政府都是公開透明，陳信瑜現在只是被調查不是被定罪，根據無罪推論原則，她不做事先臆測，尊重司法調查，特別費的部分議會、監察院和政風處都有調查，現在靜候結果，陳信瑜是她的同事，她支持陳信瑜捍衛自己清白。

北市府被批評無視議會下但書仍舉辦雙城論壇，議會決議雙城論壇相關支出不得動支原預算及核銷，柯文哲配偶陳佩琪甚至出示柯文哲存摺說需要錢就提去用。

黃珊珊說，這是主計核銷的問題，議會當時作成決議是但書，市府會去問主計總處及相關法令解釋，因為但書沒有具體定義，當時協商時她也有問「持續擾台」的定義，當時議會說由市府自行認定，議會不願意定義，他們尊重議會，至於財源部分會跟主計總處討論後再看如何處理。