被控不實核銷首長特別費 陳信瑜：已向柯文哲口頭請辭

台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費，台北地檢署昨依貪汙罪命陳20萬元交保。陳信瑜上午出席市議會勞動局長特支費專案小組第四次會議，她受訪表示，她已向市長柯文哲口頭請辭，會把自己工作做告一段落。對於自己遭調查，她會用一生性命來捍衛自己清白。

媒體問陳信瑜否感到委屈？是否向柯文哲請辭？陳信瑜回答時，突然全程改用台語，對於檢調調查，覺得這是一個人生經歷，事實上她早就跟市長口頭請辭，從3月份事件開始，她就做好辭職的準備，一定會負起自己該負的責任，辭職並不代表做了不對的事情。

陳信瑜說，她從擔任政治人物的助理、市府機要秘書7年、民意代表到市議員4屆，這20幾年來政治生命，到這階段，是第一次面對檢調調查，他可以實際體驗政治、司法應該要改革，她是第一次親身的體驗。

不過，陳信瑜說，為了自己一生清譽，她要用一生性命來捍衛自己清白，該做的工作，她一定會做到結束，來接受所有檢驗，為自己的清白奮鬥到底 這是她的態度。

對於請辭時市長的態度？陳信瑜自己早就已經口頭請辭，從3月開始到昨天都有請辭，她會先把工作做到責任完成；至於有沒有被慰留，她說，反正她都已經請辭了。