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澎湖廁所被曹格妻子怨「髒亂」縣長親上火線回應

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
澎湖縣長賴峰偉張貼公廁照片，強調上任後列管全縣397座公廁，要求各主管單位落實「每小時清理、每日督導」原則。圖／取自賴峰偉臉書
澎湖縣長賴峰偉張貼公廁照片，強調上任後列管全縣397座公廁，要求各主管單位落實「每小時清理、每日督導」原則。圖／取自賴峰偉臉書

歌手曹格妻子吳速玲出遊澎湖，分享時提及廁所簡陋讓她白眼翻不完。這番評論引起縣長賴峰偉重視，立即要求環保局及旅遊處著手調查，親上火線透過臉書回應。

賴峰偉說，吳女士描述的廁所可能在無人島澎澎灘，業者用發電機發電，每日以小船運送用水，先天條件不如有人島，期許業者可以提升廁所品質。

歌手曹格的妻子吳速玲24日在臉書分享澎湖行，提及「澎湖對我來說是天堂等級的美景」，「然後廁所簡陋到～白眼翻不完……」，另直言「又髒又亂又簡陋又可怕」。

賴峰偉指出，他看到報導後，立即請環保局、旅遊處了解狀況，文中描述的廁所可能發生在澎澎灘，澎澎灘位於鳥嶼西南方，是受海流堆積的沙洲島，四分之三面積作為海鳥保護區，禁止遊客進入，四分之一做為觀光遊憩，由水上活動業者向國有財產署承租。

賴峰偉說，澎澎灘是無人島，業者以發電機發電，用水則每日以小船運送，該島屬禁建區域，島上只有業者自行設置的簡易廁所，硬體條件先天上不若澎湖其他有人島嶼，仍期許業者持續提升廁所品質，維護優質觀光口碑。

另針對澎湖縣府的公廁管理說明指出，他上任後列管全縣397座公廁，要求各主管單位落實「每小時清理、每日督導」原則，並於每月透過公廁巡檢評比，以「不髒、不濕、不臭」為目標，澎湖的公廁在公、私部門積極管理維護下，從通風系統、照明設備到友善設施，加入巧思美化布置及融入地方特色，讓如廁成為另一種美學。

賴峰偉呼籲，盼更多公私協力參與認養公廁環境潔理維護，發揮創意與活力，全面形塑公廁新形象。

針對澎湖的公廁問題，也有網友回應說，既然開放業者承攬營業，也應該要求環境清潔及設施維護，不能讓業者只顧賺錢，公部門要負起監督責任。

曹格妻子吳速玲在臉書抱怨澎湖的廁所讓人翻白眼。圖／翻攝臉書「媽咪速玲」
曹格妻子吳速玲在臉書抱怨澎湖的廁所讓人翻白眼。圖／翻攝臉書「媽咪速玲」

澎湖縣 賴峰偉 曹格

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曹格老婆遊澎湖翻白眼直呼「公廁髒又亂」 澎湖縣長親上線回應了

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